Sergio Ramírez comparte el amor por la lectura en el pregón de la Feria del Libro de Almería

Sergio Ramírez, Premio Cervantes en el año 2017, compartió con los almerienses su amor por los libros en un inspirador pregón en el que alabó las bondades de la lectura, argumentando que “un libro es un amigo fiel que tiene la virtud de abrirse a nosotros cuando lo buscamos. Un amigo verdadero, recordemos, es aquel capaz de confiarnos sus secretos, sus intimidades. ¿Y no es lo que ocurre con los libros, que se abren sin condiciones para nosotros apenas empezamos a leer?”.

El pregón abría la Feria a seis días para el encuentro en torno a la misma pasión lectora, fruto del trabajo conjunto del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, que coordina toda la Feria con la dirección de Manuel García Iborra, la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte y el Centro Andaluz de las Letras de la Junta de Andalucía, del Área de Cultura y Cine y el Instituto de Estudios Almerienses de Diputación Provincial, y también con participación de Universidad de Almería y, cómo no, de todo el Gremio de Libreros.

Con presencia del concejal Diego Cruz, el delegado territorial José Vélez y la diputada provincial Almudena Morales, se celebró ayer, el pregón en el salón de actos de la Delegación de la Junta de Andalucía. Sergio Ramírez comparó a los libros con una casa de varias plantas, donde “se sube por las escaleras a pisos diferentes, y en ese piso al que ahora ascendemos vamos a descubrir cosas que no habíamos visto en el anterior”. En esta reflexión se apoyó en Don Quijote y Sancho Panza. “El Quijote es un formidable edificio de muchos pisos con múltiples habitaciones, puertas, escaleras, pasillos ventanas. Desde que entramos en él sabemos que es un libro para reírse, lleno de comicidades, aunque don Miguel de Unamuno nos advierte que don Quijote no es cómico porque cuente chistes: jamás cuenta ninguno. Es cómico porque asume el mundo que inventa en su cabeza con toda seriedad, y es de eso que nos reímos. A El Quijote el lector debe entrar con pies ligeros, sin temor a las cargas fastidiosas. Debemos convencerlo de que no se le caerá entre las manos, la cabeza pesada de sueño. Proponerle la lectura como un paseo ameno en una mañana soleada, animarlo a que se disponga a ser parte de las aventuras como un tercero de la partida, montado en su propia cabalgadura, el lector, don Quijote, y Sancho”.

Se notaba en su rostro el amor por los libros. Y es que Sergio Ramírez llega a considerar la lectura como el único vicio, pero, avisa, este acercamiento a la literatura debe realizarse desde la sencillez a la complejidad, porque “un libro impuesto debe ser un castigo”. Por eso, asegura, que se debe empezar “por recomendar un cuento de los hermanos Grimm, luego yendo a uno Chejov, antes de llegar por fin a una novela de Faulkner, o al Ulises de Joyce, ya no se diga. O yendo primero a los capítulos y pasajes más divertidos de El Quijote, a alguno de los cuentos de Las Mil y una noche”.

Los valores de la literatura para el ser humano le llevan al escritor a visualizar en las novelas los propios atributos de los individuos. “El amor, el poder, la locura, la muerte, los hallaremos en las tragedias de Esquilo, en los dramas de Shakespeare, en las novelas de Cervantes, en las de Dickens, en las de Balzac, en las de Tolstoi, en las de Pérez Galdós, porque la condición humana sigue siendo la misma a través de los milenios”, dijo el pregonero.

El pregonero estuvo arropado por las administraciones. En esta línea, Diego Cruz, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, afirmó que “gracias al trabajo conjunto de muchas administraciones e instituciones, nuestra Feria del Libro sigue consolidándose fuerte y sólida”.

Por su parte, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ángel Vélez, destacó la importancia de que Sergio Ramírez haya sido el pregonero de esta edición, lo que pone de manifiesto la altura de miras de la misma. Para Vélez la colaboración del Gobierno andaluz en esta Feria es fundamental, y prueba de ello es que las presentaciones se van a llevar a cabo en el Salón Noble de la Delegación del Gobierno.

La diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, destacaba que “esta Feria del Libro viene a poner en valor el talento que hay en Almería, que unido al impulso de las instituciones han permitido construir una de las ferias más importantes a nivel nacional. Desde la Diputación contribuimos cada día a través del IEA, que ha conseguido crear la mayor colección de libros de la Historia de Almería”.