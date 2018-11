Fernández Bolea publica un gran estudio de la historia de la fotografía en Almería

El próximo viernes, 16 de noviembre, a las 20 horas, se presentará en el Teatro Echegaray de Cuevas del Almanzora el libro Relatos fotográficos de Almería en el siglo XIX. Luces en la historia,última publicación de Enrique Fernández Bolea. Editada por Arráez Editores, se trata de un estudio a la vez ambicioso y pionero porque se adentra en una temática, la de la historia de la fotografía en la provincia, sobre la que hasta el momento sólo se habían realizado parciales y tímidos acercamientos.

La obra repasa a través de sus 344 páginas el panorama de la fotografía a lo largo y ancho de toda la geografía provincial en un período, como la segunda mitad del XIX, donde la imagen, sobre todo documental, aún no se prodigaba. Desde la presentación del prodigioso descubrimiento de la fotografía en 1839 pasó un cuarto de siglo hasta que abriese sus puertas el primer estudio fotográfico en la capital y, a partir de entonces, se instalasen de manera muy paulatina otros retratistas en la ciudad y en los principales núcleos de población como Cuevas del Almanzora o Adra.

La obra, de 344 páginas con una gran cantidad de imágenes inéditas, está editada por Arráez

Aparte del retrato, que es abordado de forma exhaustiva, el autor de esta investigación se ha empeñado en la recuperación de un patrimonio gráfico hasta ahora disperso y escasamente sistematizado, presentando una colección de casi 300 imágenes -muchas de ellas inéditas- que definen la evolución formal y temática de la fotografía almeriense durante medio siglo.

Pero no es una historia de la fotografía al uso, es decir, el autor no ha pretendido abordarla desde presupuestos estrictamente cronológicos, o estructurados por áreas geográficas. Ha considerado más oportuno, en pos de la amenidad, seleccionar un conjunto de acontecimientos históricos más o menos relevantes y hechos sociales significativos por su extrañeza que disfrutaron de una cobertura fotográfica notable, coincidencia infrecuente en una etapa y en una geografía donde la imagen fotográfica no fue precisamente pródiga.

El esquema suele ser siempre el mismo: a la contextualización histórica sucede el relato de las vicisitudes inmortalizadas por la cámara, complementado después con aportes destinados a clarificar la autoría real o supuesta de las imágenes y una exhaustiva descripción de las mismas.

Al margen de esta dominante estructura ha quedado el capítulo que dedica al retrato y los retratistas, que sigue ese desarrollo habitual en las fotohistorias, es decir, una división geográfica a la que se ha otorgado una disposición cronológica desde los pioneros hasta los fotógrafos que protagonizaron el cambio de siglo.

Se trata de una edición muy cuidada, donde las imágenes han sido retocadas con esmero para que luzcan con plenitud. La obra está encuadernada en tela con sobrecubiertas ilustradas.

Antonio Fernández Liria, alcalde de Cuevas de Almanzora, sostiene que "con Relatos fotográficos de Almería en el siglo XIX. Luces en la historia, Enrique Fernández Bolea nos vuelve a sorprender con su capacidad de descubrir espacios desconocidos del pasado de nuestra provincia que van configurando ese 'todo' que ayuda a la comprensión de nuestro presente".

"El autor suma, una vez más, con este trabajo un nuevo aporte historiográfico, un motivo más de admiración y atracción hacia su obra. Los libros del cronista oficial de Cuevas, amante de la historia, son una suerte de clase magistral que nos acerca a los profanos los avatares del pasado, pero con el rigor de un experto y el didactismo de un profesor apasionado por enseñar y compartir conocimientos", sostiene el primer edil de Cuevas.