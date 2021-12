Kikín Fernández, Paco Calavera y Alvarito llegan este domingo al Maestro Padilla

Como el puente que iba de Valencia a Mallorca en la canción de Los Mismos, el Auditorio Municipal Maestro Padilla alzará el telón este domingo, 5 de diciembre, a un viaje asegurado a la risa y la carcajada gracias al espectáculo con lo mejor del año que han preparado los tres cómicos almerienses más conocidos y reputados de la escena: Kikín Fernández, Paco Calavera y Alvarito, bajo el nombre de ‘Cómicos Fin de Año’… aunque también habrá música en directo, con el grupo Las Vegas. Pepe Céspedes finalmente no podrá participar por causas imprevistas. La cita comenzará a las 20.30 horas, en el marco de la programación especial de Navidad del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Las entradas están a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en la web del Área, www.almeriaculturaentradas.es. También lo estarán dos horas antes del inicio del espectáculo en la taquilla del propio Auditorio Municipal. Tienen un precio único de diez euros.

El concejal de Cultura afirmaba hace una semana en la presentación que “aunque es cierto que en las programaciones de temporada dejamos siempre un importante espacio para innovar con propuestas distintas, también es verdad que hay cosas que nos gustan que sigan siendo como son. Y si febrero tiene Carnaval, los días previos a Semana Santa ciclo de Música Sacra, mayo la Feria del Libro, el inicio del verano el festival Alamar o noviembre el festival de Jazz, en el último mes del año nos gusta que haya ballet y música clásica, villancicos y, también, nuestros ‘Cómicos Fin de Año’, que volverán a poner patas arriba el Auditorio”, ha dicho Diego Cruz.

Kikín Fernández agradecía al Ayuntamiento y al Área de Cultura “que siempre recoja el guante para que nos dejen liarla. Dicen que la risa es terapéutica pero es que este año creemos que es hasta una necesidad clínica y queremos que la gente diga ‘qué gusto, cuánto tiempo hacía que no me lo pasaba tan bien’”. Parafraseando a Cruz, el actor y cómico almeriense ha asegurado que “el precio de las entradas es ‘de risa’ porque lo que queremos es que el Auditorio se llene. Todos hemos peleado actuaciones este año tan complicado, de aquella manera, con aforos reducidos… y lo que queremos es reencontrarnos con nuestra gente a lo grande”.

Para ello contarán con las rutinas de comedia que mejor han funcionado durante el año. En palabras de Paco Calavera, “es lo mejor del año con alguna novedad y me encanta decir que es una tradición porque esto empezó en 2009, cuando para nosotros, que actuábamos en bares, llenar el Apolo era algo impensable y al final el Área nos abrió las puertas también del Auditorio”. Calavera también espera una excelente entrada, toda vez que “la fecha es domingo, pero que cae en puente. Antes lo almerienses salían pero entre los que se quedan y los que vienen de otros municipios es un opción perfecta para pasar un domingo a lo grande”.

Por último, Alvarito también tomaba también la palabra “porque veo que ante el micrófono es el único sitio que me puedo quitar la mascarilla, que me molesta mucho. Aunque la gente todavía se cree que la llevo mal puesta porque me dicen que llevo la oreja doblada”, ha bromeado, para seguir dando algún que otro anticipo, “pulmonías”, de las risas que esperan al público que asista el próximo 5 de diciembre al Auditorio.