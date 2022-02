Fernández-Pacheco expresa su orgullo por la nominación de ‘Farrucas’ a los Goya

Si hace tres años José Herrera obtuvo el Goya al mejor corto de animación con Cazatalentos, Almería vuelve a tener la oportunidad de consagrarse en la categoría de cortometrajes, esta vez en ficción, con Farrucas. Por eso, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, se reunía con dos de las protagonistas, Sheima y Sokayna, y el director de la asociación promotora, Ítaca, Óscar Bleda, para visionar, en un pase en la EMMA, este proyecto audiovisual dirigido por el nijareño Ian de la Rosa y que cuenta la historia de cuatro adolescentes de El Puche, con el que se quiere romper estereotipos sobre el barrio de El Puche.

El alcalde de Almería deseaba suerte al proyecto almeriense en los Premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, afirmando que “es un trabajo que confirma el talento que viene desarrollando Ian tanto director como guionista de series, largometrajes… y que estoy seguro que tiene muchas alegrías que darnos a los almerienses que amamos el cine”. A su vez, Ramón Fernández-Pacheco confiesa que “las cuatro jóvenes demuestran ante la cámara una gran madurez interpretativa”. El alcalde quiere extender su apoyo a Manuel Martín Cuenca, nominado a mejor director por La Hija, categoría a la que quizá algún día pueda aspirar Ian de la Rosa dado el exitoso camino emprendido que está recorriendo con ‘Farrucas’.

Ramón Fernández-Pacheco asegura que “ha sido un honor ver el corto con Sheima y Sokayna. Es un orgullo para todos los almerienses lo que están consiguiendo, han traspasado las fronteras de la ciudad. Las cuatro protagonistas no sólo rompen las barreras de su barrio, sino que están demostrando que no tienen límites. Además, el corto tiene un mensaje muy potente”. Por eso, el alcalde les desea “toda la suerte del mundo para la Gala de los Goya” y anima a los almerienses para que lo vean, “porque entretiene y deja un mensaje para reflexionar”.

Farrucas cuenta la historia de Hadoum, Fátima, Sheima y Sokayna, que viven, orgullosas de sus raíces marroquíes y andaluzas, en El Puche. Las cuatro chicas cohabitan una realidad que no siempre les es favorable, las oportunidades muchas veces parecen quimeras, pero ellas no han dejado nunca de soñarlas. El guión se centra cronológicamente en el cumpleaños de Fátima, que lo celebrará, como siempre lo han hecho, con sus amigas, pero viendo más cerca que nunca el futuro que les espera. Farrucas nominado al Goya a mejor cortometraje de ficción junto a ‘Mindanao’, ‘Tótem loba’, ‘Votamos’ y ‘Yalla’. Coproducido en 2021 por Vayolet, Primo y Movistar+, con guión de Ian de la Rosa y Jana Díaz-Juhl, fotografía de Gina Ferrer y montaje de Marc Esteve Escrihuela.

Hay que destacar la importante colaboración y apoyo de la Asociación Ítaca, no solo por el apoyo logístico, que ha sido mucho; también porque la asociación es para las protagonistas como una segunda casa.El cortometraje se ha hecho sin guión. Se partía de una situación cotidiana para ellas y a partir de ahí se iniciaban los diálogos. Sheima y Sokayna lo explican afirmando que “nos daban el pie de la conversación y a partir de ahí sabíamos lo que teníamos que decir, no era un guión, sino que nos hemos mostrado tal y como éramos”.

Sheima confiesa que “es mi primera experiencia tan profesional en el cine” y Sokayma reconoce que al principio “la nominación a los Goya no la recibimos con la relevancia que tiene. Pero al tiempo, al ver cómo las personas te daban la enhorabuena con tanta ilusión, pues ya sí que hemos visto la dimensión real de estos premios de la Academia del Cine”. Prefieren no imaginarse sobre el escenario, rodeados de los mejores profesionales del cine español recibiendo la estatuilla, pero la sonrisa algo nerviosa les delata e imaginan ilusionadas ese momento. Aunque la experiencia les ha emocionado, tienen los pies en la tierra y así Sheima afirma que “nos gusta la interpretación, sé que no nos vayan llamar todos los días, pero si llega un nuevo corto, pues estaría genial”.

Por su parte, Óscar Bleda, director de la asociación Ítaca, afirma que “el proyecto nace de la necesidad de querer plasmar otra realidad de El Puche. Este barrio tiene unas losas y estereotipos encima, y la idea era plasmar otras realidades que existen y que a menudo no se ven”. Esta frase la desarrolla asegurando que “nosotros trabajamos especialmente con la infancia y juventud, y vemos el día del barrio. Teníamos el grupo idóneo y hemos acertado. Las chicas son la voz de toda una población que vive allí y de muchos jóvenes que buscan otras realidades”.

El cortometraje ha tenido una excelente aceptación con Premio a mejor corto en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, Premio de la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECAN) en FICAL, y ahora la nominación a los Goya, entre otros reconocimientos. Todos los almerienses estamos apoyando para que el próximo 12 de febrero ‘Farrucas’ pueda levantar el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción.