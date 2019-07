Fernando de Villena: “La poesía viene cuando lo desea, como una gracia sobre nosotros”

Fernando de Villena nació en Granada en 1956. Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, es miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada y de la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras. Le ha sido otorgado, entre otras distinciones, el Premio de la Fundación Andrés Bello.

En el plano narrativo ha publicado diecisiete novelas, destacando: Relox de peregrinos, La casa del indiano, El hombre que delató a Lorca, Sueño y destino, Iguazú, El testigo de los tiempos, Udaipur, Mundos cruzados, Valparaíso y El secreto del Sacromonte. Como poeta ha desarrollado una extensa producción agrupada en los volúmenes Poesía 1980-1990, Poesía 1990-2000, Los siete libros del Mediterráneo (2009) y Los colores del mundo (penúltimos libros de poesía) (2014).

Su obra poética nace influida por la belleza y perfección formal de la poesía de los siglos de Oro (Pensil de rimas celestes, Soledades III y IV y Damas reales), para abrirse más tarde a influencias contemporáneas. En 2000 recibió el Premio de la Crítica Andaluza.

-Su producción literaria transita entre la poesía y la narrativa, ¿Qué le ofrece cada uno de este tipo de formatos, dentro de su proceso creativo?

-Yo comencé mi andadura escribiendo poesía. Los poemas me han servido para expresar mi emoción ante todo lo maravilloso o terrible del mundo, desde el paso de las estaciones en la naturaleza hasta los horrores que los israelíes cometen con los palestinos. La narrativa en cambio me ha servido para soñar aventuras, otras vidas, otros territorios, otros tiempos, y para dar testimonio de lo que fue mi existencia.

-¿Por qué elige como fin último a la Literatura?

-Creo que fue ella la que me eligió a mí y cuando quise acordar, a los quince o dieciséis años, sin saber cómo, me había convertido en escritor. Claro que no servía para ningún otro trabajo: era un pésimo atleta; los números se me daban fatal y ni siquiera sé cambiar la rueda de un coche.

-¿Cree que el poeta debe creer en algo?

-La poesía es la intuición de lo inefable. Existe una realidad más allá de lo que vemos y de lo que oímos: algo misterioso que se nos insinúa en una flor, en un atardecer, en una calleja, en un beso… No me gustan ni la poesía ni la narrativa oficiales de hoy porque no se despegan del realismo más elemental. Los verdaderos poetas tienen que creer en lo que los sobrepasa. Y no hablo ahora solo de la religión.

-En sus poemas nos habla de la muerte, del amor, de la soledad. ¿Cree que existe algo que puede salvar al ser humano de la decadencia del propio ser?

-La caridad, el amor desinteresado a los demás, el desapego a los bienes terrenales, el olvido de sí mismo. Pero no es un camino fácil. Yo a menudo hago propósito de recorrerlo, pero apenas avanzo dos pasos, doy marcha atrás.

-¿Existe por parte del poeta una necesidad de volver al pasado, a la memoria, a lo vivido, como una forma de sobrevivir en el presente?

-Le ha ocurrido a todas las generaciones: los ancianos consideran que su época era mejor que la actual. Yo, con objetividad, observo el pasado y sé que el presente nos ha traído maravillas como Internet. Pero el hombre se halla de pie sobre milenios de historia. Es una piedra más de la pirámide de la Humanidad y para comprenderse a sí mismo tiene que mirar hacia abajo, hacia las otras piedras que lo sustentan.

-Sus poemas son una máquina de relojería que interpreta el mundo desde la belleza armónica del poema, donde el lector sucumbe ante el milagro de la literatura. ¿Qué espera de la poesía?

-A la poesía y al arte no hay que pedirles nada y sobre todo no hay que pedirles dineros. La poesía viene cuando ella lo desea, como una gracia sobre nosotros, y en seguida se marcha. Lo importante es dejar sobre el papel la huella de su paso y eso el poeta lo manifiesta mediante la emoción. No se puede explicar lo inexplicable, pero nos podemos acercar a nombrarlo mediante la metáfora o el símil.

El poeta Fernando de Villena participará en la segunda Jornada del VIII Encuentro de las Artes y de las Letras del Mediterráneo, enmarcado en el proyecto Abierto en Sur, actividad paralela dentro del marco expositivo PhotoEspaña 2019, donde Meca Mediterráneo Centro Artístico es la Sede Oficial en Almería. El acto tendrá lugar en la calle Navarro Darax, 11, a las nueve de la noche. Una ocasión única de poder disfrutar del arte y de la literatura, de la belleza y del milagro.