El Festival AWFF reconoce la labor del escritor Christopher Frayling con el premio Desierto de Tabernas

Almería Western Film Festival otorga en su undécima edición el Premio Desierto de Tabernas al escritor londinense Sir Christopher Frayling (1946). En el 40 aniversario de su obra Cowboys and Europeans form Karl May to Sergio Leone, el festival reconoce la trayectoria de Frayling como pionero en la divulgación del Desierto de Tabernas como icono cinematográfico.

Gracias a sus estudios sobre el ‘spaghetti western’, desarrolló una gran amistad con el director Sergio Leone. Fruto de sus conversaciones publicó en 2000 su célebre biografía Algo que ver con la muerte y en 2018 completó su ambicioso proyecto Shooting a masterpiece, sobre el rodaje en Tabernas de Hasta que llegó su hora.

Almería Western Film Festival 2021 presenta su cartel: un claro homenaje al paisaje de Tabernas y su calidad cinematográfica, que tiene como protagonista el icónico monte Alfaro. A los pies de éste, surgen las butacas de una sala de cine para invitar al espectador a adentrarse en las proyecciones y actividades que este año. La ilustración ha sido desarrollada por el autor almeriense Dani Gemar.

“El cartel reivindica el Desierto de Tabernas como un lugar donde las películas no solo se ruedan sino también se proyectan. Una experiencia cinematográfica total que hace de nuestro festival algo único. Esta imagen es además una declaración de intenciones de cara a una edición en la que queremos reconquistar los espacios y actividades en el desierto”, afirma el director de AWFF, Guillermo de Oliveira.

El Desierto de Tabernas fue reconocido el pasado año por la Academia de Cine Europea (European Film Academy-EFA) como ‘Tesoro de la cultura cinematográfica europea’.