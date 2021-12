El Festival de Cortometrajes ‘Cuéntalo en 90 segundos’ proyectará 32 trabajos

La Escuela de Imagen y Sonido de Almería organiza la XIV edición del festival de cortometrajes Cuéntalo en 90 segundos en el Teatro Apolo al contar con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. La cita será el próximo día, 17 de diciembre, donde se proyectarán un total de 32 producciones realizadas por los alumnos de EISO. Una gala presentada por la almeriense, María Férriz y donde solo será posible la asistencia con la correspondiente invitación y registro en el correo que la organización ha dispuesto para este fin, como una medida de prevención, dada la actual crisis sanitaria.

Esta nueva edición contará con una clausura muy emocionante, ya que los propios estudiantes de la escuela participan de forma activa en la puesta en escena y organización del espectáculo, como es el caso de la actuación musical protagonizada por los alumnos, Mario Fernández, Xavier Ternos y la cantante solista, María Expósito.

La noche del cine almeriense, además de las proyecciones de cortometrajes, contará con la proyección de un reportaje producido por EISO con el título Una aproximación a los proyectores de cine en 35 milímetros y que tiene como protagonista a Pedro Luis Alarcón, una figura clave en la proyección de películas en 35mm.

Respecto a la exhibición de los trabajos realizados por los alumnos, en el apartado de concurso, se han establecido dos secciones, una oficial, compuesta por los cortometrajes candidatos a las categorías; Mejor Cortometraje, Mejor Dirección y Mejor Interpretación, y otra sección, donde se han integrado los cortometrajes que no optan a premios, pero que igualmente podrán verse en la gran pantalla.

Por otro lado, destacar que el festival también cuenta con el apoyo de diferentes empresas, organismos y medios de comunicación: Plataforma por los Medios, Anais Foto Arte, Unión Federal de Policía, Cadena Ser, La Voz de Almería, Diario de Almería, Ideal, Europa FM, Interalmería TV y Leonardo Atrezzo.

Los cortos que se proyectarán son Collector emitter de Jesús Barrau, El Tiempo de Carla Núñez, Viejo tesoro de Juan García, Efigie de Bernardo Carlos, TAG de Dannahe C. Méndez, Game over de Sebastián Gheorghica, La compañía de Inés Abad, Veneno rojo de María del Mar Expósito, Dónde de Mario Fernández, Incontrolable de David Puertas, Pyscho-path de Xavier Ternos, Miedo en vano de Marina Androstchuk, Videollamada de Juan Eloy, Arm of the dead de Francisco Uclés.

También se proyectarán La magia en tus manos de María del Mar Andújar, No estás solo de Adrián García, Pelear con Dios o convertirme en él de Pablo Escot, El desamor de Sara Rodríguez, Mis zapatos de Ernesta Petruliene, El ente de Pablo de Torres, Tus consecuencias de Lukas Neo Gabliarbi, Temor de Rafa Hernández, Zapato hecho trizas de Carlos Daniel Periñán, Goals de Gabriela Piñeiro, Reflejo de Inma Vargas, Capuccino de Juan M. Villegas, Fumar mata de Mario Sánchez, El sacrificio de Antonio Cortes, Backwards de Álvaro Ruiz, Camino a lo desconocido de María José Carmona, Fatum de Isabel Solano y Te dejo algo de dinero de Alonso Sánchez.