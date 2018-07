El Festival de Flamenco de Almería arranca esta noche con Arcángel

El 52º Festival de Flamenco y Danza de Almería tiene hoy jueves, 12 de julio, la primera de seis citas estelares. Seis noches de altura que volverán a convertir a la ciudad en capital del cante y del baile, del arte Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El encargado de inaugurar esta nueva edición será el cantaor onubense Arcángel, una de las figuras más indiscutibles del cante de los últimos años. El recital es a las 22 horas en la Plaza de la Catedral.

Arcángel regresará a Almería, donde siempre triunfa, con uno de sus proyectos más innovadores, Al Este del Cante. Un proyecto en el que el cantaor se acompaña con el timbre especial de un coro de Voces Búlgaras, dirigido por Georgi Petkov. Contará con la guitarra flamenca de Dani de Morón y Ricardo Moreno, la percusión de Agustín Diassera y el bajo y contrabajo de José Manuel Posadas 'Popo'.

Pero además, su recital no se limitará a esta ampliación de la innovación esbozada en su día por el maestro Enrique Morente, sino que también habrá momentos para su cante clásico, el que le ha llevado a ser considerado una de las voces imprescindibles del momento.

El cantaor onubense explica como lleva tiempo trabajando con estas voces búlgaras. "Hace ya unos años cuando yo iba al programa Séptimo de Caballería donde hacia los coros a Enrique Morente escuché por primera vez el sonido de estas voces, y me quedé prendado de este sonido. Con el tiempo he seguido estas voces y curiosamente me invitaron a un club de Jazz en Sofía y después de la actuación empezamos a intercambiar gustos musicales y se vieron sorprendidos cuando les dije que me gustaba mucho el canto búlgaro y surgió la idea de hacer algo con el flamenco".

Con respecto a su último trabajo discográfico, Arcángel apunta que "es un disco que está encajando bien y del cual estoy muy contento. Es un producto pensado y orientado a que ambas músicas crezcan para unirse en algo que sea un producto que conserve la autenticidad y los matices más importantes de cada música". A lo largo del disco ha homenajeado a algunos intérpretes del flamenco y así se recuerda a Camarón, Enrique Morente o García Lorca. "En el disco permanentemente está sobrevolando la idea de la libertad expresiva, y sobre todo una libertada expresiva en la que yo me quiero colocar porque quiero disfrutar mucho de lo que hago y no quiero que me coarten a la hora de tomar decisiones".

En cuanto al momento actual del flamenco, Arcángel sostiene que "es el mejor momento y va a ir creciendo. Son discutibles ciertas cosas. El flamenco está en un momento inigualable. Hemos alcanzado unas cotas de posicionamiento social y de difusión, que antes no existía. La calidad artística de la gente que se dedica ahora mismo a hacer flamenco no tiene nada que envidiar a lo que se hacía antes".