El Festival de Jazz de Almería celebra su 30 edición con un cartel de lujo

Un variado programa con conciertos para todos los gustos

El Festival Internacional de Jazz de Almería arranca hoy, 29 de octubre en el Auditorio Maestro Padilla a las 20:30 horas con la banda Gata Brass Band que presenta el espectáculo Loops & Lights. Las luces y el videoarte en el espectáculo toman protagonismo para realzar la música en directo y crear una experiencia visual y auditiva total. El 3 de noviembre, a las 20:30 horas el Cineclub proyecta en el Apolo la película Cold War.

El 4 de noviembre, el Apolo recibe a las 20:30 horas al Dúo Cellogayageum de Corea. Un encuentro inédito en Almería entre la música clásica y la tradición coreana entorno al jazz. Dúo fundado en 2016 por un chelista austriaco-coreano y la interprete del instrumento madre de la tradición musical coreana. Se presenta con Pavillon of Unification.

El 5 de noviembre, Antonio González & Arturo Serra Quintet actúan en el Auditorio Maestro Padilla a las 20:30 horas. Dos artistas que vuelven a unirse en un quinteto inédito hasta ahora en el panorama del jazz español. Presentan su disco Bright Colors.

El 6 de noviembre se celebra un Encuentro de jóvenes Big Bands de España en el Auditorio a las 12 horas. Almería será la cuna del jazz joven a nivel nacional con varias de las más reconocidas big bands de toda España. Cien músicos pasarán por el escenario con formaciones como la Jove Big Band Sedajazz desde Valencia, Jazz for Kids desde Huesca, Jazzbanor desde Melilla y la Big Bandarax de Almería (Alhama y Gádor).

El 7 de noviembre, Lucía Fumero Trío actúan en Clasijazz a las 21 horas. Presenta Universo normal. El 9 de noviembre se presenta el libro Al este del sol de Ramón García en Clasijazz a las 20:30 horas.

El autor presenta en la obra una historia del jazz en Almería en el siglo XX. El libro está editado por el Instituto de Estudios Almerienses. El acto contará con la presencia de Ramón García y el periodista Jesús Pozo, que ha ejercido de prologuista de la obra.

El 10 de noviembre, Cineclub proyecta Vania en la calle 42. Será en el Apolo a las 18:30 horas. Última obra maestra de Louis Malle (1994).

El 10 de noviembre, Trinidad Jiménez actúa en el Centro Andaluz de la Fotografía a las 21 horas. La flautista almeriense ofrecerá un recital de piano, flauta y electrónica medida, donde prima, sobre lo demás, la expresividad y la necesidad de contar historias sin palabras, vislumbrando la herencia melódica del flamenco, pero también improvisaciones vestidas con armonías de jazz en un diálogo abierto.

El 11 de noviembre, el Auditorio Maestro Padilla recibe a las 20:30 horas a Kyle Eastwood Quintet. El afamado y prestigioso músico, además hijo de Clint, presentará su proyecto Cinematic, basado en música de películas con cuidados y sofisticados arreglos. El quinteto lo lidera Kyle al bajo, y se completa con Andrew McCormack al piano, Quentin Collins a la trompeta, Brandon Allen al saxo y Chris Higginbottom a la batería.

El 12 de noviembre, The Kenny Garret Quintet actúa a las 20:30 horas en el Auditorio Maestro Padilla. Presentará en directo los temas que dan vida a su más reciente trabajo discográfico de estudio, Sounds from the ancestors, al que se ha rendido la crítica del jazz internacional. El quinteto está formado por Garret en el saxo, Rudy Bird a la percusión, Corcoran Holt al contrabajo, Ronald Bruner Jr a la batería y Keith Brown al piano.

El 13 de noviembre, la Big Band Clasijazz con Jorge Pardo actúan en el Auditorio a las 19 horas. Es uno de los proyectos más esperados en la trayectoria de Clasijazz Big Band.

El 14 de noviembre habrá un Concierto didáctico ‘Sin funk no hay paraíso’ en Clasijazz durante la mañana.

Espectáculo didáctico en el que se hace un recorrido de la música negra (jazz y funk) desde sus orígenes hasta las propuestas más innovadoras y electrónicas.