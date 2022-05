El Festival ‘Murmura’ concluye llenando de música y gastronomía la Alpujarra

El Festival Murmura Alpujarra se ha reafirmado como una original forma de romper con la monotonía, de mano de la fusión de la gastronomía, música y naturaleza. ‘Costa de Almería’ y Diputación, junto a Crash Music, proponen esta iniciativa de cultura y turismo en La Alpujarra con esta cita que ha cerrado su segunda edición y piensa desde ya en el futuro próximo. Durante estos días las estancias hoteleras y casas rurales de la zona se han llenado, actividades con todas las entradas vendidas y las calles de los municipios de la comarca han respirado vida y cultura.

Tras la maratoniana jornada del sábado, que tras numerosas actividades por varios municipios concluyó con más de ocho horas de música en directo en Laujar de Andarax, la de domingo comenzaría en el Lavadero de Alboloduy con cuentacuentos tradicionales musicados para toda la familia. Más tarde, el mismo escenario sería el inicio para una visita guiada que incluía degustación de vino.

Con música, gastronomía y naturaleza continuaría el mediodía con una triple propuesta de degustación de vino y artistas que son un símbolo en su género. En el caso de la Plaza de la Iglesia de Beires fue con el grupo almeriense En Clave de Soul, liderado por Luz Negrillo y Juanma Linde y su mezcla estilosa de géneros.

Las bodegas Cepa Bosquet de Fuente Victoria con Pancho Varona y Barea Granados de Padules con José Ignacio Lapido cerraron la edición de 2022 con dos nombres propios históricos para el pop rock español. En el caso de Varona, por haber sido mano derecha y uno de los compositores referenciales de Joaquín Sabina durante más de veinte años y en el de Lapido por esa mística especial de rock de alta graduación que ha demostrado en bandas como 091 o en solitario.

Por otro lado, el Festival ‘Murmura Alpujarra’ ha vuelto a ser un Festival de Música Inclusivo gracias a la Fundación Music for All. Los asistentes pudieron disfrutar durante los principales conciertos del festival de distintas medidas de accesibilidad como intérprete de lengua de signos española, mochilas vibratorias para sentir el ritmo de la música, punto de información y apoyo ‘Music for All’, sistema de bucle magnético o espacios preferentes. De esta forma, cualquier persona, independientemente de sus capacidades, han podido disfrutar de la música, el entorno y la gastronomía.

Además, también se propició la contratación de personas con diversidad funcional que trabajaron durante la organización del festival impulsando la inclusión de personas con discapacidad en este tipo de eventos, se contó con un Punto Violeta donde se sensibilizó sobre la tolerancia, el respeto, la dignidad y la empatía hacia todas las personas con independencia de su sexo o género.

En colaboración con los miembros de Asprodesa se ha desarrollado la iniciativa #UnTrocitoDelFestivalSolidario, fabricando artesanalmente diferentes accesorios a partir de las lonas del festival de la última edición. Con esta iniciativa los asistentes pudieron llevarse un recuerdo solidario del festival, se han reciclado las lonas del año pasado y todos los beneficios irán a la Fundación Music For All.