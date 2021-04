El Festival Murmura reunirá música, patrimonio y gastronomía en la Alpujarra en mayo

Si a las conocidas bondades y riquezas culturales, patrimoniales, gastronómicas y naturales que tiene la Alpujarra almeriense, se le suma algunas de las bandas y artistas más en forma en cada uno de sus géneros y, todo ello, respetando la intimidad y encanto del entorno, lejos de las grandes masificaciones, el resultado es de lo más sugerente y atractivo. Así es Festival Murmura, el evento que ha sido presentado hoy en el Palacio Provincial de la Diputación de Almería por el presidente, Javier Aureliano García, el diputado de Turismo, Fernando Giménez, y por uno de los representantes de la promotora Crash Music, Diego Ferrón, que desarrollará en esta zona de la provincia durante los días 14, 15 y 16 de mayo.

Serán más de diez conciertos y actividades complementarias que se desarrollarán en localidades como Fondón, Fuente Victoria, Laujar de Andarax, Canjáyar, Padules, Beires, Almócita o Alboloduy, con nombres propios como Soleá Morente, Depedro, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Javier Ruibal, Zenet o Los Estanques, y con rutas al aire libre, recorridos a museos, visitas guiadas, catas o encuentros profesionales.

El presidente de Diputación ha asegurado que “estamos ante la propuestas más original y completa que se ha desarrollado en la Alpujarra y estamos convencidos de que va a marcar un antes y un después, porque queremos que Festival Murmura se asiente y se convierta en un fijo de la primavera cultural y turística, no solo de la zona sino para toda la provincia y, más adelante, para otras provincias”.

Del mismo modo, Javier A. García ha destacado que “el Festival suma a la materia prima de la ‘Alpujarra’ (cultura, patrimonio, naturaleza y gastronomía) el valor añadido de algunas de las bandas y artistas más en forma del panorama nacional. Se trata de eventos íntimos y acordes al encanto de estos pueblos alpujarreños. Murmura es un festival que podría definirse en dos palabras: original y sensorial. Nace con vocación de continuidad y pretende convertirse en una de las principales citas culturales de la primavera en la provincia y el destino ‘Costa de Almería’”.

Unos eventos, además, que se desarrollarán siguiendo los parámetros de la Cultura Segura, adaptándose a la situación sanitaria que rija en ese momento. “Son actividades al aire libre y que ya de por sí huyen de total masificación porque no buscamos eso, no queremos hacer ese impacto en el entorno y queremos que el público disfrute de ese encanto natural que tiene la zona, amplificada gracias a la música y a las actividades que se han preparado”, ha explicado.

Esta característica lo convierte en un formato excelente para realizarse incluso con las restricciones impuestas por la normativa dictada como consecuencia de la Covid-19, ya que la reducción al posible aforo permitido en el momento de su realización, no supone una gran alteración con respecto al formato original.

Además, los aforos contemplados nos permiten desarrollar las actividades planteadas, respetando la capacidad de carga de los municipios, sin masificarlos, atrayendo a una cantidad de asistentes que puedan disfrutar del entorno y de las actividades con comodidad, provocando un impacto económico positivo en los mismos, pero sin alterar la dinámica social de la comarca.

El diputado de Turismo, Fernando Giménez, ha señalado que “Murmura es un festival de experiencias que une deporte, naturaleza, cultura, patrimonio y turismo. Es un orgullo trabajar en un proyecto de este calado que completa nuestra oferta complementaria y contribuye a romper la estacionalidad. Es un gran atractivo para fomentar el turismo de interior”.

Por su parte, Diego Ferrón ha recordado que “con Murmura Festival también llevaremos a cabo todo ese trabajo por la inclusión y la igualdad que venimos realizando con la Fundación Music For All. El Festival nace ya como una iniciativa que no pretende ser multitudinaria, sino que quiere generar un flujo turístico controlado a los municipios, de un público especializado al que se le va a sorprender con experiencias exclusivas, únicas e irrepetibles”.

Programación

Los asistentes podrán disfrutar de Murmura Fest de un amplio programa de actividades incluidas en un abono, que estará a la venta de manera inminente a través de la página web www.festivalmurmura.com y otras que serán gratuitas con necesaria inscripción previa para garantizar también el control de aforo. En la web se puede consultar toda la programación y horarios al detalle.

Serán seis grandes conciertos de abono distribuidos en dos días (14 y 15 de mayo) en los que artistas de primer nivel. La jornada de 14 será en la Plaza de Tomatito de Fondón, con la cantaora con discapacidad Laura Fernández, la música de autor y poética de Javier Ruibal y la belleza del bolero y el jazz con Zenet. Laujar recibirá al día siguiente, día 15, los conciertos de soul de María Yfeu, el rock psicodélico y enérgico de Los Estanques, el folk de querencia latina de Depedro y el rock progresivo y de marcada influencia andaluza y flamenca de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba.

Habrá otros 7 conciertos medianos, alguno de ellos con formato cata, que podrán disfrutarse en los municipios de Alboloduy, Almócita,Canjáyar y Fondón. Mundo Divino actuará en Cajáyar el día 14, Los 300 y Sara Soul en Almócita, Triana Jazz y una banda local en Alboloduy, Dry Martina en Fuente Victoria (Fondón) y Ombligo en Fondón el 15, y Soleá Morente en Canjáyar y Ede en Padules el 16.

Entre las actividades alternativas, habrá un encuentro profesional con Javier Ajenjo, director de Sonorama Ribera y de Bodegas Neo será el protagonista de este encuentro profesional en Fondón, en el que compartirá casos de éxito, experiencias y herramientas para demostrar que la música y el vino pueden caminar juntos. Se harán dos rutas de senderismo guiadas por los Canales de Padules con interpretación geológica y otra ruta guiada a la balsica Salobre con tratamiento natural de barro. Además de un recorrido interpretado por el Museo al aire libre de la Minería o ‘Túnel del vino’, que se tratará de un recorrido preestablecido consistente en una degustación de vinos de Almería, maridados con productos de la marca Sabores Almería.