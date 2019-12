El Festival de Teatro Infantil vuelve al encuentro de los más pequeños

La Plaza de la Catedral y el Teatro Apolo son los dos emplazamientos donde se podrá vivir una nueva edición del Festival de Teatro Infantil de Almería. Una bella tradición que hace más llevaderos y divertidos los días de la cuenta atrás que hacen los niños y las niñas para que aparezcan por el horizonte las comitivas de los Reyes Magos de Oriente.

Desde el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería han preparado cinco propuestas, dos de ellas de carácter gratuito en la Plaza de la Catedral y otras tres en el Teatro Apolo, aquí con localidades disponibles en la taquilla municipal situada en el propio Apolo y también a la venta en la página web www.almeriaciudad.es/cultura, con un precio único de siete euros.

Cronológicamente, la primera cita con esta nueva edición del festival infantil será hoy jueves, 2 de enero, y Big Hubble-Bubble Show, considerado como uno de los mejores espectáculos de pompas de jabón de España. Este show tomará el Apolo tanto hoy jueves como mañana viernes, día 3, a las 17:30 horas. El día 3, a las 12 del mediodía, la Plaza de la Catedral recibirá a la compañía La Gotera en la Azotea y su revisión de un clásico imperecedero como El Gato con Botas.

El sábado, 4 de enero, será el turno del gratuito Cenicienta, a cargo de la compañía Acuario Teatro, en la Plaza de la Catedral y a las 12 horas, mientras que el Apolo recibirá a las 17:30 horas la obra Xocolat, de Teatro Paraíso.

Hablar de Bubble Show es hablar del primer teatro de las burbujas de jabón, que combina exitosamente los cuentos de hadas espectaculares, la acción brillante, la música maravillosa y, por supuesto, todas las herramientas de tricks con burbujas de jabón. Son cuentos de hadas originales con personajes únicos en los que se realizan trucos de todo tipo con pompas de jabón pequeñas y grandes. El cuento de hadas toca aspectos morales, ayuda a los niños a distinguir entre el bien y el mal, enseña empatía y permite sentirte importante en la lucha por los buenos rasgos de personalidad.

Teatro Paraíso ha creado una dulce sorpresa escénica para los pequeños espectadores: ‘Xocolat’. Un canto al placer de vivir, imaginar y curiosear que forma parte del Proyecto Europeo “Small Size Performing Arts for Early Years”. En un espacio limpio y perfecto se elabora una curiosa materia: tabletas de chocolate. En él vive una mujer encantada con las rutinas y el orden de ese lugar. La llegada por sorpresa de una compañera extrovertida, divertida e impulsiva transformará el universo aséptico inicial. De golpe todo cambia! Este dulce material se convierte en una provocación para soñar. Vuelan juntas con chocolate entre las manos, mientras los aromas inundan el mundo y detienen el tiempo para saborear el placer de investigar y jugar con la materia.

Teatro de títeres con La Gotera en la Azotea, que explica su propuesta así: “¿Quién no conoce la historia del Gato con Botas? Sí, claro, ese gato heredado por el hijo menor del molinero. Sí. Pero nuestro gato con botas sabe cantar y bailar sin perder la gracia; es un pícaro sin dobleces, que no se quita el sombrero ni para dormir. En fin, no es un gato cualquiera. Es un pariente cercano del Sr. Don Gato, que anda por los tejados y primo de Marramiau, el de los pies de trapo y la cabeza al revés”.

La compañía Acuario Teatro presenta una nueva versión de Cenicienta. Compañía profesional de teatro musical para todos los públicos, creada en 1978. Nace en Málaga a principios de 1978 con la intención de acercar el teatro a los más pequeños. Para ello lleva a cabo montajes con los que el grupo se da a conocer en Andalucía y poco después en el resto del país. Sus montajes, basados en el respeto al niño, son títulos originales o adaptaciones de cuentos clásicos de la literatura universal, creados y dirigidos por Diego Guzmán.