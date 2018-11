'Flos Campi', de Michael Thomas, se encuentra disponible en las grandes plataformas digitales

Flos campi, la obra compuesta por el maestro Michael Thomas y que interpreta junto a la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), a la que dirige, y los niños del Coro Infantil Pedro Mena de Adra, ya está disponible en más de 20 plataformas digitales, entre ellas Spotify, Amazon, Youtube o iTunes. Fue ayer, 11 de noviembre a las 11 horas, justo cuando se cumplían 100 años del fin de la I Guerra Mundial, cuando el público ya podía escuchar, descargar e incluso comprar esta composición inspirada en las miserias de este sangriento conflicto que privó de oportunidades a los más jóvenes de la época.

"Nos ha quedado una grabación realmente honesta, pura y emocionante. Se puede escuchar como si estuvieras allí sentado", explica Michael Thomas, compositor de la obra y director de la OCAL. Flos Campi es la continuación de la obra Bird of God, también del director de la OCAL. Si la primera era un himno a la libertad y la igualdad, esta, inspirada en el centenario de la I Guerra Mundial, lo es también a la igualdad de género y de oportunidades y a la infancia. "En esta obra tratamos de hacer ver que los niños son como las flores del campo, es decir, inocentes, y la infancia es algo que debería ser sagrado, algo que no siempre ocurre. Sobre todo, cuando tienen que coger las armas y formar parte de un ejército. Entonces, se me ocurrió la idea de explicar la situación de los niños soldados en la I Guerra Mundial, situación que por desgracia sigue existiendo hoy en día en algunas partes del mundo. He querido reflejar a esos niños con las voces de los niños del coro, siendo ellos, también niños, los que pidan igualdad de oportunidades para todos", explica Thomas sobre esta obra grabada en el Convento de Las Puras de Almería.