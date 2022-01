Fran López Castillo llega a los 20.000 ejemplares vendidos de sus tres libros

El escritor Fran López Castillo podría ser uno más entre los miles y miles de escritores que hay en internet, pero que no se engañe nadie, es un caso único y revolucionario en el mundo de la literatura. Para empezar, dejó su trabajo de contable, invirtió sus pocos ahorros en publicar la primera edición de su novela Perdona, ¿tienes fuego? (publicada con Editorial Círculo Rojo) y sin que nadie le entendiera por dejar un buen trabajo en una multinacional sin garantía alguna, se lanzó a la quijotesca aventura de intentar vivir de escribir.

Hoy en día, Perdona, ¿Tienes fuego? acaba de alcanzar su edición número veintitrés y ha logrado con creces dicho objetivo. Sin ninguna duda, una de las obras autopublicadas más vendidas en España. Según el autor, “la clave es la autoformación constante, en especial en marketing, no escatimar en horas de trabajo y vender tú mismo los libros, para evitar así intermediarios y condiciones de ventas abusivas”.

El milagro de alcanzar los 20.000 ejemplares vendidos sin vender en librerías ni en formato digital Fran López Castillo ha alcanzado recientemente los 20.000 ejemplares vendidos sumando las ventas de sus tres libros (además de acumular más de 45 ediciones): Perdona, ¿tienes fuego? (diciembre del 2017; 23 ediciones); Lo que escribí antes y después de ti (enero de 2019; 17 ediciones) y Mi vida da para una serie (noviembre de 2020; 5 ediciones). Sus libros solo pueden adquirirse a través de su web. Sin intermediarios.

De hecho, es tan alto su volumen de ventas que, desde octubre de 2021, con el fin de poder centrarse en escribir, decidió montar una oficina/almacén en su pueblo natal, La Solana (Ciudad Real), que le sirviera de punto logístico, y contratar a una persona para que le ayudase en todo lo relacionado a la preparación de pedidos y atención al cliente.

El autor defiende la autopublicación como la clave de todo, ya que permite tener el control total y absoluto sobre el resultado final de la obra, los métodos de distribución y, lo más importante, el reparto de márgenes. Fran López Castillo y la editorial Círculo Rojo forman un matrimonio perfecto, cuyos resultados están a la vista. Como él mismo afirma “hay que quitar el estigma de que los libros autopublicados son peores, como si fuesen obras rechazadas por las grandes editoriales. Yo nunca me he ofrecido a ninguna gran editorial, y a corto plazo no pasa por mi cabeza hacerlo porque sé que con ellos es prácticamente imposible vivir de escribir. Es cierto que publicar con un gran sello puede darte prestigio y ayudarte a vender más, pero al muy alto precio de perder el control sobre el resultado final de tu obra, de cómo se distribuye y, sobre todo, de los beneficios. Incluso te pueden condicionar sobre qué escribir y qué no escribir, en función de lo que ellos piensen que el mercado espera de ti. Las grandes editoriales, como los videoclubs, están obsoletas, ya que un escritor formado en marketing y con fuertes redes sociales, al igual que Netflix, no necesita de intermediarios para vender ni llegar a su cliente final; en el caso de los escritores, sus lectores. Y es en este punto donde emerge la editorial Círculo Rojo, el mejor aliado posible y el lugar ideal donde publicar tu libro y cumplir tus sueños.

Fran López Castillo (1991). Graduado en Administración y Dirección de empresas. Empezó su carrera profesional como contable, motivado y con ganas de comerse el mundo. Una vez dentro de ese sector, pronto se dio cuenta de que no era feliz y de que la contabilidad era un trabajo demasiado estricto para su creatividad y que no le llenaba en absoluto. Fue entonces cuando comenzó a cuestionarse si era correcto el camino que desde pequeño le habían hecho seguir: estudiar, graduarse y trabajar de lo suyo.

Mientras él se cuestionaba todo lo anterior, se desahogaba escribiendo sus pensamientos y reflexiones en redes sociales, donde rápidamente comenzó a acumular lectores y seguidores, llegando al punto de publicar su primera novela: Perdona, ¿tienes fuego? (2017, Círculo Rojo). Después, tras el éxito de ésta, vinieron otros dos libros más: “Lo que escribí antes y después de ti” y “Mi vida da para una serie”. Actualmente cumple su sueño de vivir de escribir gracias a ser autopublicado y encargarse el mismo de la distribución de sus libros.