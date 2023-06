Francisca Martínez García cuenta sus vivencias en tiempos dificíles en 'El edén de la memoria'

Arráez Editores ha publicado la obra El edén de la memoria. A orillas del Almanzora escrito por Francisca Martínez García. El mundo de la infancia y la primera juventud suele constituir el paraíso perdido para una persona y más cuando coincide con que la geografía donde se desarrollaron sus vivencias juveniles conformaba un auténtico jardín debido a lo bien atendido que estaba por sus pobladores.

Los modos de vida tradicionales, las faenas agrícolas y los momentos de diversión, el trabajo y el ocio se alternan en el recuerdo de la autora en principio: el cultivo de la tierra, el cuidado de los animales domésticos, la trilla, la matanza, las fiestas, el carnaval, las tradiciones, los usos ancestrales y las diversas costumbres, como echar los años, poner ramos, tirar tiestos.

Al recuerdo de estos modos de vida se suma la fabulosa memoria de la autora, quien ha mantenido durante décadas los cuentos populares, los romances y las canciones que aprendió, durante su infancia y adolescencia, en buena medida de boca de su madre; otro edén que fertiliza su vejez: El enano saltarín, La infanta con una estrellica de oro en la frente, Gerineldo, La infanta guerrera, El milagro del trigo…

Culmina su contribución a la salvaguarda de aquel mundo, que es a lo que aspira con su libro, con un “vocabulario corriente” definidor de aquellos tiempos y aquel mundo como testimonio y expresión de las formas de vida de su época: adagio, agarejo, baina, cabirondo, embaquetar, fastar, guajerro, hirmar, llampar, mariporleña, merguicera, posete, rescullarse, sipia, tandeo, tordancha y zararía.

La propia Francisca Martínez explica que “los libros han sido una de mis ilusiones desde siempre. Porque siempre me ha gustado aprender, desde que empecé a ir a la escuela con seis años y salí llorando con catorce porque me dijeron que no podía seguir. Y siempre me ha gustado la lectura de novelas y aprenderme de memoria los romances y los cuentos que nos contaba mi madre desde que éramos niños”.

“Los cuentos de Calleja y los romances de cordel que vendían los ciegos en los mercados por una peseta y que nos traían mis padres cuando iban los lunes a Huércal-Overa o los martes a Albox”, rememora.

“En pleno confinamiento por la pandemia de coronavirus, en la primavera de 2020, me propusieron que me entretuviera redactando cómo vivíamos antes, en los años cuarenta y cincuenta, y cómo fuimos dejando atrás aquel atraso en los años sesenta y setenta. Puse mi oficina con mis herramientas de escribir, una libreta y un bolígrafo, en la mesa de la entrada de mi casa, rodeada de macetas, con la puerta abierta de par en par para ver que ese día tampoco iba a tener visitas, pero que por mí no quedaba”, dice.

“Pendiente de la televisión, entre mala y mala noticia, todas las mañanas echaba dos o tres horas escribiendo. Un día de cómo nací yo, otro a qué jugábamos de niños, otro de cómo se regaba el pago con la boquera, otro de los peloteros en el carnaval, otro sobre la importancia de las paletas y los baños en la mar, otro sobre la costumbre de echar los años y los adagios en Nochevieja, otro sobre los ramos a la novia, otro sobre los tiestos y las cencerrás; y así fui completando la historia de nuestras vidas en lo que para mí -y en mis recuerdos- era un paraíso, un edén en el que , a pesar del atraso y de las penurias de aquella vida arrastrada que nos tocó llevar, fui feliz”, sostiene.

Francisca Martínez García nació en 1941 en Alió (Tarragona), donde sus padres trabajaban como emigrantes debido a la severa sequía de la inmediata posguerra en Almería. Desde muy niña, tras la vuelta de sus padres, vivió y desarrolló su vida en el seno de una familia de pequeños propietarios agrícolas de Zurgena; y también desde bien niña se aficionó a la lectura , memorización y recitado de los romances y cuentos que sus padres compraban los días de mercado.

Formó parte de la tercera generación de niños que pudo asistir a la escuela de Palacés. Su amor al aprendizaje le posibilitó asistir hasta los catorce años, de donde se marchó llorando, pero con el graduado escolar, un título que por entonces alcanzaban pocos adolescentes, entre otros motivos, por la falta de regularidad en la asistencia.

No pudo, sin embargo, realizar estudios superiores -como era su deseo- debido a las estrecheces económicas tan frecuentes en muchas familias de entonces. Desde adolescente sufrió, en cambio, las fatigosas condiciones del trabajo en el campo.

Se casó muy joven, en 1960, y en 1961 tuvo su primer hijo. Durante dos años, 1969-1971, conoció la vida de emigrante en Alemania, donde trabajó en una fábrica. Regresó a España, donde nació su segundo hijo en 1972. Por los años setenta y ochenta asistió al paulatino despegar de Palacés y la mejora de sus condiciones de vida. A partir de los años noventa pudo disfrutar de mejores condiciones que le permitieron, por ejemplo, pasar largos veranos en la playa y viajar por parte de la geografía nacional. Enviudó en 2013 y desde entonces se ha refugiado en la lectura y en la escritura, de cuya afición es muestra este libro.