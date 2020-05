La Fundación de Arte Ibáñez Cosentino propone diez maneras de disfrutar del Día de los Museos

Desde que en 1977 el Consejo Internacional de Museos (ICOM) crease el Día Internacional de los Museos con el objetivo de sensibilizar al público sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad, año tras año la popularidad de esta celebración vinculada al 18 de mayo no ha dejado de crecer.

Una aceptación que a su vez ha provocado el que durante años los museos de todo el mundo programasen, cada vez con mas profusión, actividades, talleres didácticos, visitas, conciertos y otras propuestas que, durante la última quincena del mes de mayo, congregaban a numerosos visitantes en torno a estas instituciones. Unos visitantes que poco a poco se iban sumando a los cada vez más numerosos seguidores que, con la llegada de lo digital a los museos, disfrutan de las diversas acciones en redes sociales que se programaban para conectar el mundo real con el virtual.

Este año, debido a la excepcional situación sanitaria que estamos viviendo a nivel planetario, el ICOM planteó que la celebración del Día Internacional de los Museos se trasladase única y exclusivamente a la esfera digital.

Con esta particularidad, y partiendo del lema general para 2020 de Museos por la igualdad: diversidad e inclusión, desde la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino se ha planificado una amplia programación de actividades a través de las distintas redes sociales vinculadas a los espacios museísticos que gestionan: las páginas de Facebook ‘Museo Ibáñez’, ‘Centro Pérez Siquier’, ‘Museo de Arte Doña Pakyta’ y ‘Museo de Arte de Almería’; y las cuentas de Twitter @IbanezCosentino, @MuseoIbanezAlm y @MuseoArteAlm.

Páginas y cuentas oficiales vinculadas al Museo Ibáñez y el Centro Pérez Siquier de Olula del Río, y a las dos sedes del Museo de Arte de Almería (Museo de Arte Doña Pakyta y Espacio 2). Centros municipales almerienses que desde la Fundación se dirigen en base a la colaboración establecida entre ésta y el Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería.

Así en la mañana de hoy, lunes 18, iniciaban desde la Fundación su particular celebración del Día de los Museos con la publicación de tres vídeos. Unos breves clips a través de los cuales se hace un repaso visual a parte de las colecciones del Museo Ibáñez y el Centro Pérez Siquier, o se pueden recorrer, al trepidante ritmo de la canción I will not let you let me down del cantautor Josh Woodward, las salas del Museo de Arte Doña Pakyta y el Espacio 2, incluida la exposición temporal ‘Andrés García Ibáñez. Variaciones en torno a Beethoven’. Dos divertidos time lapse con los que desde la Fundación y los museos municipales han querido felicitar a todos este día tan especial.

También hoy se ponía en marcha en las redes del Centro Pérez Siquier una nueva iniciativa: ‘Pie de foto’. Una propuesta, exclusiva para redes sociales, surgida desde el área de comunicación de la Fundación como un homenaje a Carlos Pérez Siquier.

Actividad para la que cuentan ya con la colaboración desinteresada de un nutrido grupo de personas del mundo de la Cultura, el Arte y la Fotografía que permitirá mostrar la obra de Pérez Siquier “a través no sólo de sus fotografías, sino de las palabras, la emociones o los sentimientos que despiertan cada una de ellas en nuestros colaboradores”, tal y como se señala en la página de Facebook del Centro Pérez Siquier.

Tras este arranque, a partir de mañana, y a lo largo de toda la semana, a través de las distintas redes sociales de los cuatro espacios museísticos vinculados a la Fundación continuarán ofreciendo a sus seguidores otras seis propuestas digitales más, que se sumarán a actividades ya consolidadas como #UnaObraAlDía con la que, desde noviembre, a través de @MuseoIbanezAlm van descubriendo a diario la extensa colección artística que la pinacoteca olulense atesora.

Así, para las redes sociales del Museo Ibáñez se han preparado dos propuestas a través de las cuales pequeños y mayores podrán disfrutar de las obras expuestas en sus salas.

Para el público infantil y familiar la propuesta será el juego ‘¡Cuantos retratos!’. Un juego interactivo con el que ejercitar la memoria visual al mismo tiempo que conocer la colección de retratos del Museo. Una forma divertida de disfrutar de las obras de Antonio López, Goya, Madrazo, Cabral Bejarano, Benjamín Palencia, López Mezquita, Federico Castellón, Ginés Parra o Andrés García Ibáñez que el Museo conserva.

Para el público adulto se ha preparado el interactivo ‘Paseos por el Arte. Pintura y Escultura españolas 1850-1940’. Una propuesta a través de la cual recorrer de forma virtual la sala 12 del Museo Ibáñez. Espacio en la que se exponen importantes piezas como Retrato de la Condesa de Albox de Sorolla, Retrato de Monsieur Banchy de Zuloaga o el Retrato de la niña María Navas de Ramón Casas a las que ahora, a través de textos didácticos, podremos acercarnos también de forma virtual.

Para el Museo de Arte de Almería también se han preparado desde la Fundación, dentro del marco de colaboración establecido con el consistorio capitalino, otras cuatro actividades.

Para los más pequeños se ha preparado el juego interactivo “Tu Museo en Familia”. Una actividad didáctica para familias a través de la cual descubrir el Museo de Arte Doña Pakyta desde una óptica divertida y amena, a través de videos y juegos de preguntas con los que descubrir qué es un bodegón o qué un retrato, quiénes fueron los indalianos o qué importancia tuvieron fuera de Almería artistas como Federico Castellón, Ginés Parra o Segura Ezquerro.

Para todos los públicos se ha preparado una visita virtual al Museo de Arte Doña Pakyta a cargo de Juan Manuel Martín Robles, director del museo, una propuesta con contenidos didácticos y divulgativos que permitirán a todos conocer con más profundidad la pinacoteca; la aplicación interactiva ‘E2.

Un espacio para el Arte Almeriense Contemporáneo’, actividad que permitirá recorrer de forma virtual las salas permanentes del Espacio 2 del Museo de Arte de Almería y conocer las obras allí expuestas; y el juego ‘La ruleta del Arte’.

Adaptación interactiva del popular formato televisivo Pasapalabra que pondrá a prueba nuestros conocimientos sobre arte y artistas almerienses de una forma divertida.