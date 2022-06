Fundación Mapfre homenajea con una retrospectiva a Carlos Pérez Siquier

El grupo AFAL y las fotos de La Chanca

Con esta exposición, realizada en colaboración con las hijas y herederas del Archivo de Carlos Pérez Siquier para el festival PhotoEspaña 2022, la galería Blanca Berlín rinde homenaje al fotógrafo, reuniendo una colección de las series más representativas del que fuera pionero de la vanguardia fotográfica en España y uno de sus autores más irónicos, innovadores y heterodoxos. Pérez Siquier fundó en 1956, junto a José María Artero, la revista Afal, que congregó a los fotógrafos más significativos de su época, difundiendo la fotografía española fuera de sus fronteras. En 1958, Edward Steichen, por entonces director del Departamento de Fotografía del MoMA, le invitó a participar, junto a otros exponentes del grupo Afal, en la frustrada exposición colectiva Masterworks of Photography from the Beggining to the Present, lo que significó un valioso reconocimiento de la creación española. El grupo Afal participó, además, en exposiciones en diversas ciudades europeas, contribuyendo a la divulgación de un lenguaje fotográfico muy distante del trasnochado pictorialismo peninsular vigente hasta ese momento. En los años 50 se embarcó en su primera serie fotográfica. En el humilde barrio de La Chanca retrató la pobreza, y también la belleza, de aquellas personas humildes que le acogieron siempre con generosidad cuando se dejaba ver.