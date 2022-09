La Fundación Music For All presenta la iniciativa ‘Talento y diversidad’ en Granada

La cultura debe ser inclusiva, la música debe ser inclusiva y, por consiguiente, los procesos creativos también deben serlos. La Universidad de Granada y la Fundación Music for All han demostrado que no existen barreras y que cualquier persona puede desarrollar su potencial creativo y artístico en la música y la cultura en la presentación del proyecto Talento y Diversidad: el potencial creativo de las personas con diversidad funcional en la música, el arte y la cultura.

Se trata de una iniciativa promovida por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la UGR y la entidad almeriense Fundación Music for All, producido por la Casa Amapola, y que ha contado con la colaboración del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, la Facultad de Ciencias de la Educación, el Departamento de Sociología y el Departamento de Historia y Ciencias de la Música.

El objetivo de este proyecto es visibilizar, concienciar y sensibilizar sobre el protagonismo de las personas con discapacidad en los procesos creativos en el arte, la música y la cultura. Se trata de un proyecto social y cultural inclusivo que une talento y diversidad a través de la grabación de una canción y un videoclip en el que han participado Estrella Morente y Laura Fernández, ambas cantaoras de flamenco, interpretando una versión de las Nanas de Sevilla, de García Lorca.

El videoclip incorpora un formato audiovisual accesible para que pueda ser disfrutado por cualquier persona, independientemente de sus capacidades, en especial para las audiencias con discapacidad sensorial pues ha sido interpretado en Lengua de Signos Española, subtitulado y audio descrito.

En la presentación participaron las cantaoras Estrella Morente y Laura Fernández demostrando que proyectos como Talento y Diversidad marcan un antes y un después en los procesos de socialización y “miradas” sociales que se tienen sobre la discapacidad y las personas con discapacidad. Al final del acto y de manera improvisada hicieron la versión de las Nanas de Sevilla, de Federico García Lorca, cuyo videoclip se visionó en la presentación de manera exclusiva, ya que se estrenará de manera oficial en el mes de noviembre.

La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, destacaba la “reivindicación de la cultura” que el proyecto Talento y diversidad: el potencial creativo de las personas con diversidad funcional en la música, el arte y la cultura representa. Aranda subrayaba la capacidad de la Universidad para “implicarse en el apoyo a las personas con diversidad funcional, algo cotidiano, real, por lo que hay que trabajar”.

La cantaora Estrella Morente se mostró “llena de esperanza por un proyecto en el que la UGR y la Fundación hacen un trabajo excepcional”. La artista destacaba cómo esta iniciativa “abre la puerta a toda la sociedad y da un paso al frente para la libertad, la igualdad y la esperanza de todas las personas”. Por su parte, la cantaora Laura Fernández agradeció la implicación de todas las partes en un proyecto “fundamental para seguir alcanzando metas”. El director artístico del videoclip, Diego Fajardo, dijo que “la guinda de este trabajo pasa por implicar a más instituciones, ayuntamientos y organismos para que hagan accesible la música y la cultura para todo el mundo, independientemente de las capacidades de cada persona”.