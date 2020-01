Galería Alfareros muestra 'Des-Konciertos II' del fotógrafo Javier Morcillo Padilla

La Galería Alfareros abre su ciclo de exposiciones previsto para 2020 con ‘Des-Konciertos II’, del fotógrafo almeriense Javier Morcillo Padilla. La muestra se compone de 37 imágenes en las que se transmite la fuerza, espontaneidad, dinamismo y contundencia de las actuaciones musicales en directo, una serie de imágenes que nos ayudan a comprender como un concierto se convierte en una oportunidad única e irrepetible en el tiempo.

El autor ha fotografiado diferentes eventos y actuaciones para recopilar esta serie de imágenes, la mayoría realizadas en Almería en propuestas como el Cooltural Fest, Alamar o la actuación de Paco Ibáñez en la Universidad de Almería, y otras que ha captado en Barcelona, con la actuación de Roger Waters, de Pink Floyd, o de un concierto de Glen Hansard en Granada. Sidonie, Second, Vetusta Morla, Dorian, Izal, Love of Lesbian, Carolina Durante, Vicente Amigo o Mikel Erentxun son otros de los artistas inmortalizados.

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha felicitado a Javier Morcillo Padilla por su trabajo y ha explicado que “la Diputación de Almería tiene las puertas abiertas a los creadores de la provincia para que puedan mostrar su talento y creatividad a través de exposiciones como ésta, que recomiendo a todo el mundo porque le va a sorprender”. Por último, el diputado ha recordado que la Galería Alfareros mostrará durante todo el año exposiciones protagonizadas por almerienses y ha invitado a la ciudadanía a descubrir este espacio expositivo.

Por su parte, el autor ha precisado que con esta muestra, segunda parte de una serie que mostró con anterioridad en Cyrano, fusiona dos de sus pasiones, “la música y la fotografía”, y ha añadido que “son fotos de varios años que hago como hobby y que necesitaba que vieran la luz en una sala tan bien preparada como ésta y comprobar la reacción del público, y disfrutar de todas ellas juntas. Muchas imágenes son muy representativas del Cooltural Fest, un festival que va a más y que seguro nos deparará muchas sorpresas en 2020”.

Además, el autor ha aclarado el motivo de la inclusión de una k en el título, en vez de una c para la palabra koncierto: “mucha gente me lo ha preguntado. Viene por mis orígenes en el cómic, donde se utilizaba mucho el hecho de cambiar la c por la k como símbolo de rebeldía y, también, para diferenciarla de la primera exposición que hice de esta serie”.

Javier Morcillo Padilla es licenciado en Bellas Artes por la facultad de San Carlos de Valencia (UPV) en la especialidad de dibujo. Pionero del fanzine de comic en Almería (Morx), colaborador y autoeditor de diversas publicaciones y libros de fotografía como “El patio de mi casa”. Después de trabajar para varias agencias de Almería como Alphagraphics, Prats y Alemán, trabaja en impresión digital de Almería, desde su fundación, alternando en los ratos libres su pasión por la música, la fotografía y los idiomas.

‘Des-Konciertos II’ se puede visitar de lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas, en la Galería Alfareros, (Rambla Alfareros, nº 21) hasta el miércoles 22 de enero.