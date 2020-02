Galería Alfareros muestra 'El paseo de las emociones' de Rosario García Mora 'Charini'

La Galería Alfareros comparte con el público el trabajo artístico de la pintora Rosario García Mora ‘Charini’ que presenta una exposición bajo el título ‘El paseo de las emociones’. La obra de esta pintora se podrá disfrutar en este espacio para la cultura almeriense hasta el próximo 4 de marzo.

En ‘El paseo de las emociones’ Rosario García Mora ‘Charini’ ofrece un recorrido por su creación pictórica a través de obras llenas de colorido y que, como el propio título deja entrever, despiertan en el espectador diferentes emociones y sensaciones. Dentro de esta serie se puede apreciar un repertorio de obras de clara inspiración en el folclore andaluz o en la estética del flamenco.

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha felicitado a ‘Charini’ por la muestra y ha recordado que el objetivo de la Diputación de Almería pasa por “dar cabida en los espacios públicos de la institución a los creadores almerienses para que puedan exhibir sus trabajos y creatividad. Nuestra máxima radica en la difusión del arte que se crea en la provincia y este espacio, el de la Galería Alfareros, nos ayuda a cumplir de forma eficaz con este propósito”.

Por su parte, la autora de ‘El paseo de las emociones’ ha explicado que, con esta exposición, la primera que protagonizan sus obras, comparte con el público sus “creaciones autodidactas que exhiben diferentes facetas de mi vida para las que he utilizado mi creatividad y la libre inspiración para que salga cada trazo. La exposición no tiene una temática específica, sino que contiene trabajos que he ido creando a lo largo de los últimos cinco años”.

‘El paseo de las emociones’ se puede ver en la Galería Alfareros (Rambla Alfareros, nº 21, Almería) hasta el 4 de marzo, en horario de lunes a viernes de 10 a 14 y de 18 a 21 horas.