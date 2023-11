Ángel García Roldán, Asunción Lozano y Pedro Osakar exponen en MECA

“Me agrada estar rodeado de gente, desorden, cultura, ruido y emoción. Caminar por Nueva York presenta una gran cantidad de posibilidades: Tal vez te encuentres con tu amigo de la infancia, con quien no has tenido contacto en veintiséis años; tal vez te encuentres con una pelea de almohadas organizada, que llena Union Square y que compartas en los periódicos al día siguiente; tal vez pruebes un helado de aguacate. (Todas estas cosas me han pasado recientemente) Me encanta Nueva York” sostiene el artista Pedro Osakar.

Por su parte, Asunción Lozano, licenciada en Bellas Artes y doctora en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Presenta la instalación La medida de lo informe , que, según la autora, lo informe se caracteriza por su indefinición, por no tener figura correspondiente, por una falta de sentido y determinación. Lo informe desafía nuestra lógica produciendo un particular desconcierto frente a algo que se nos presenta impreciso. Posee la capacidad de sugerir conexiones y abrir infinitas vías de interpretación e imaginación.

MECA lleva cinco años como sede oficial de PhotoEspaña

Por quinto año consecutivo como sede oficial de PhotoEspaña, MECA celebra el proyecto expositivo NO LIMITS. Bajo la acotación conceptual de los límites interpretada desde un punto de vista aristotélico según el cual, el límite se refiere al punto y al instante como límites espaciales y temporales, el proyecto expositivo de Fotografía Contemporánea NO LIMITS supone una ruptura sobre esos principios que tradicionalmente se han atribuido a la fotografía, en el sentido de que si partimos de la referencia del arte fotográfico como lenguaje estático, referido al instante, tanto en la forma como en el objeto, en NO LIMITS la fotografía toma vida, se hace evolutiva, pasando de ser una imagen, según nociones convencionales, a ser una idea, una concepción, un espacio móvil dentro del espacio. Esta exposición marca un NO a la idea de que el límite es el punto extremo a partir del cual lo que es, se conoce, en relación negativa con lo que no es. En la fotografía contemporánea experimental los límites no existen.