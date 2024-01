Gely Martínez publica su primer poemario ‘Amor vida o vida amor’

Gely Martínez es una asturiana que llegó a Almería en 2005 para estar un mes por motivos de trabajo y se quedó en esta tierra. “Vine en el 2005 por un mes a la empresa EGMASA para hacer unos trabajos de campo tras un incendio. Luego me volvieron a llamar y va para 19 años que llevo viviendo en Almería”.

Martínez trabaja en la Agencia de Medio Ambiente actualmente, aunque es una apasionada de la naturaleza y también tiene una vena literaria importante. Ha publicado recientemente el poemario Amor vida o vida amor.

“Empecé a escribir por culpa de mi padre. Era una niña muy inquieta y mi padre hacía planos y siempre estaba danzando. Me puso un día una tuerca y me dijo que escribiera algo sobre la tuerca, al día siguiente me pidió que escribiera sobre un lápiz. Yo todos los días escribía y como recompensa por escribir todos los días me compró un osito más alto que yo, fue mi osito Nicolás. Escribir se convirtió en un hábito y tengo muchas libretas escritas desde entonces”, explica.

“Ahora escribir es algo habitual en mi vida, escribo como el que se lava los dientes. Escribo cosas que publico, pero también escribo cosas para mí”, apunta Gely Martínez.

En cuanto a la temática que le interesa a la hora de escribir, la autora sostiene que “escribo de lo cotidiano, de lo que se me ocurre, de lo que me pasa, de lo que veo, de lo que siento. Escribo de ira, alegría y también de amor. Y también escribo cuentos fantásticos de lo que sueño, y aunque a veces no sean bonitos los escribo” apunta.

Su poemario Amor vida o vida amor lo escribe cuando se produce la ruptura con el padre de su hijo. “Es como un tributo a los años que estuvimos juntos, concretamente 13 años. El libro habla como el amor nace, crece, pasa la etapa adolescente, madura y a nosotros se nos murió el amor. Son un poco las etapas de lo que es el amor. Este poemario es un tributo al amor que sentí por él”.

Gely Martínez asegura que “me cuesta mucho escribir del dolor humano, escribir del desamor me cuesta menos”. En este sentido, Martínez apunta que “la inspiración te viene más con el desamor. Cuando hay herida las palabras son diferentes”.

Aunque le han propuesto seguir publicando, “de hecho tengo uno escrito sobre los árboles”, de momento lo descarta. “Cuando tenga más tiempo libre, quizás publique más libros, pero de momento no”.

“Escribir no me lleva tiempo, porque lo hago en mi tiempo libre. No veo nada la tele, y ese tiempo lo dedico a escribir y también a leer”, explica. “Poesía leo todos los días, porque mi casa está llena de libros de poesía. Mi poeta estrella es Pedro Salinas, me gusta su forma de escribir”.

“Me gusta tanto la poesía porque me la descubrieron de pequeña, tenía un profesor que estaba loco con la poesía y luego mi padre me regaló un libro de Gloria Fuertes. De hecho, a mi hijo también le compré un libro de Gloria Fuertes. Mis profesores y mi familia me inculcaron la poesía, y creo que en los colegios se debe hablar más de poesía, hay que hacer más ejercicios de poesía”. Gely Martínez ha escrito un poemario bellísimo, con mucho sentimiento y sobre todo que llega al corazón.