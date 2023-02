Ginés Cervantes: “La poesía salvó mi mente que se encontraba bajo mínimos”

El gran pintor nacido en Huércal Overa presenta esta noche a las 19 horas su primer poemario titulado El mar y sus orillas en la Librería Picasso. El artista estará acompañado de Ramón Crespo.

-¿Por qué se decide a publicar este poemario?

-Por la situación de desamparo en que mi hijo se encontraba que no me permitía pintar y, sin embargo, me consentía refugiarme en la poesía.

-¿Estos poemas cuando los escribe?

-El grueso del poemario está escrito entre 2008 y 2010, aunque aparecen algunos poemas escritos y corregidos del pasado siglo. Mi afición a la poesía se inició siendo muy joven, en el inicio del bachillerato. Mi padre, que vivió unos años en Cuba en los inicios del siglo XX me transmite esa herencia, pero sus poetas: Gabriela Mistral, Darío, Juana de Ibarbourou, además de los españoles de las generaciones del 98 y del 27, me resultan fuera de lugar e inicio el aprendizaje de la poesía de la generación de los 50, de “los novísimos”, especialmente de Leopoldo Panero y más tarde Joan Margarit con quien me unen algunos lazos de tristeza.

-Creo que es una obra dedicada a su hijo Antonio y a Cabo de Gata. Usted dedicado a la pintura que pasó para escribir estos bellos poemas?

-No podía pintar y los poemas que realicé daban como para cuatro poemarios. Tuve que elegir cuando me propuso Gómez Acosta llevarlo a la luz. Amigos pintores y poetas nos reuníamos con frecuencia por las noches para hablar, entre otras cosas, de pintura y terminar recitando poemas nuestros.

-La faceta como poeta no era conocida por la mayoría de sus seguidores. ¿Qué ha significado este poemario, quizás le ha servido de desahogo?

-Sin lugar a dudas. Me volqué en la poesía que se convirtió en un bálsamo con el que aliviar mi dolor. Pienso ahora, cuando por fortuna todo acabó satisfactoriamente, que la poesía salvó mi mente que se encontraba bajo mínimos.

-Imagino que la pintura no la ha dejado de lado. ¿En que esta trabajando ahora?

-Esencialmente en un paisaje que podríamos llamar idílico puesto que es inventado. Es una larga serie que en ocasiones rompo para hacer figura o retrato. No me preocupa tanto el qué, sino el cómo.

-Hasta cuando va a estar en activo. ¿No ha pensado de alguna manera ya descansar.?

-Para mí el descanso es el trabajo. Cuando no pinto me siento mal e incluso me empeora el carácter. Sin pintar no tendría mucho sentido la vida para mí. Dedico todos los días a emplear las mañanas en la pintura y las tardes a leer poemas esencialmente.

-Cabo de Gata es clave en su vida. ¿Qué encuentra en este bellísimo rincón de Almería?

-En 1979 llegué a Almería para ejercer como profesor de dibujo; a mi mujer la destinaron a Cabo de Gata como enfermera y así comienza nuestro idilio con El Cabo. Han sido los mejores años de mi vida. Allí nació Antonio, el segundo de mis hijos por lo que nos unen, digamos, lazos de sangre entre los protagonistas del libro: Antonio y su lugar de nacimiento el propio pueblo de San Miguel de Cabo de Gata. El mar aparece frecuentemente en mi obra, forma parte de ella. Hemos tenido la fortuna de gozar durante más de cuarenta años de todos sus rincones. He pescado en sus playas, he disfrutado de sus calas, únicas y paradisíacas y las conservaré en el legado que ha dejado en mis obras, El pueblo se ha convertido en uno más de la familia a quien visitamos con frecuencia porque gozamos una casa allí y tenemos muchos amigos tanto yo como mi mujer y mis hijos.