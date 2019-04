Gracia Querejeta: “Mi película ‘Quince años y un día’ en 2013 pensé rodarla en Almería”

Gracia Querejeta ha participado en los Encuentros con Directores de Cine donde ha asistido a la proyección de su película Ola de crímenes. La cineasta, que es una enamorada de Almería donde ha venido en muchas ocasiones para presentar sus películas, volvió a recordar que su película Quince años y un día grabada en 2012 tenía pensado rodarla en tierras almerienses.

“Quince años y un día tenía su sitio natural para rodarla en Almería, concretamente en Cabo de Gata, ya que el protagonista venía desde San Sebastián al desierto de Almería a vivir con su abuelo. Las películas a veces se sueñan de una manera y se acaban haciendo de otra y casi siempre es por cuestión de dinero”, dijo Querejeta.

Querejeta se atrevió con la comedia Ola de crímenes, un guión que por esta vez no era suyo. “Siempre había rechazado dirigir guiones que no fuesen míos por distintas razones, generalmente, porque no me encontraba. Sin embargo con el guión de Ola de Crímenes encontré un cierto sentido del humor con el que conecte muy bien”.

Acompañada por Francisco Cañadas, responsable de Publicaciones y Premios de la Fundación Unicaja e Ignacio Ortega, patrono de la Fundación Unicaja, Gracia Querejeta subrayó la importancia que tiene llevar el cine a las aulas, en clara referencia a la labor que hace la Fundación Unicaja de llevar los directores de cine a los centros educativos dentro de los Encuentros con Directores de Cine.

Querejeta también hablo de su nueva película Invisibles que está pendiente de estreno. “Invisibles es la historia de tres mujeres que se reúnen una vez a la semana en un parque y se cuentan sus cosas. Mucha gente se vera identificada con lo que cuentan y no todo lo que se dice está contado desde el sentido de la amargura”.

De momento, Querejeta tiene hoy un encuentro con alumnos del IES Alborán donde les hablará de Ola de crímenes y de su nueva producción.