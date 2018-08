Gran concierto de Diego Cruz Quartet en la Urbanización de Roquetas de Mar

La Plaza de los Donantes de Sangre de la Urbanización de Roquetas de Mar, acogió el domingo un gran concierto de Diego Cruz Quartet. La actuación formaba parte del programa 'A pie de calle' que organiza la concejalía de Cultura de Roquetas de Mar.

Este cantante con voz negra estuvo magistral como viene siendo habitual a lo largo de su dilatada trayectoria artística. En Roquetas de Mar, Diego Cruz estuvo acompañado por Jesús López a la batería, Chipo Martínez a la guitarra y Jarke al contrabajo.

Ofrecieron un extenso y variado repertorio donde incluyeron temas como She likes Boogie Real Low, Long Blond Haire, Jenny Jenny Jenny, You don't Love Me, Goffin around, Drinking with the devil, Every Body Ready To Rock, así como temas nuevos como I Back home y Desesperación.

Esta formación vuelve este jueves al chiringuito de Diego en Aguadulce y el viernes actuarán en la Terraza del Hotel Bahía Serena en la Urbanización de Roquetas de Mar.