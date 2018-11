"40Quilates es un disco que simboliza un canto a la vida y a la amistad"

La artista malagueña llega con su nuevo disco a Roquetas de Mar. Ofrece hoy sábado a las 21:30 horas un concierto en el Teatro Auditorio donde presentará los temas de su nuevo disco 40 Quilates y además hará un recorrido por su extenso repertorio. Este año, la cantante celebra sus 25 años de carrera con una gira mucho más personal, donde se puede ver la sensibilidad y el magnetismo que la caracterizan. Junto a los nuevos temas la artista malagueña hace otras canciones que han marcado su vida personal y su trayectoria profesional.

-Viene a Roquetas, a un Auditorio que siempre le da suerte.

Siempre que he empezado gira en Roquetas ha sido para mí como un amuleto, me ha dado suerte"Me encuentro en un momento de más serenidad y en un momento creativo muy potente"

-Es curioso, porque es verdad que en este Auditorio he tenido la oportunidad de arrancar algunas de las giras, con las que después he paseado por otros teatros. Siempre que he empezado gira en Roquetas ha sido para mí como un amuleto que me ha dado suerte. Tengo que destacar la labor de todo el equipo técnico del Teatro que es magnífico y eso se agradece mucho, porque es muy positivo llegar a un sitio y conocer ya las caras y pasar un rato entre amigos. En Roquetas me encuentro como en casa.

-40 Quilates es el octavo disco de estudio. ¿Este es el mejor disco de Pasión Vega?

-Cada nuevo trabajo simboliza o expresa como tú te encuentras en cada momento vital, y yo vierto todo eso en mis trabajos. Pero es verdad que este 40 Quilates para mi ha sido muy especial por varios motivos. Hemos hecho un trabajo a fuego lento, muy despacio, sopesando mucho todo y eligiendo las canciones con mucha tranquilidad. Y luego es un trabajo muy personal, en el sentido de que hemos arriesgado a la hora de elegir autores, muchos de ellos, emergentes, yendo un poquito más allá.

-La crítica lo considera un gran trabajo discográfico.

-Es un disco que simboliza un canto a la vida, un canto a la amistad y las distintas maneras que tenemos los seres humanos de entender el amor.

-Los 40 años es una cifra muy simbólica en la vida de una persona. ¿Cómo lleva formar parte del club de los 40?

-Cuando vas a cumplir los 40 años parece que te va a pasar algo, y hay gente que tiene un miedo espantoso, y resulta que estás igual que antes, pero con muchísima más experiencia y con más serenidad. Me encuentro en un momento de más serenidad y en un momento creativo muy potente. Ha sido como un renacer y un volver a empezar, encontrar nuevos caminos y trabajar con gente diferente, y eso me ha dado mucha energía y amplitud de miras.

-Hace un año que el disco salió a la venta. La gira lleva ya un recorrido. ¿Cómo va la gira?

-Es una gira muy emocionante porque el concierto es muy emotivo. A través de estas historias de superación, amor y desamor, lucha y desencuentros, todas estas canciones van conformando lo que puede ser la vida de muchas de las personas que están entre el público. El público se mete en cada historia que le estoy contando casi igual que yo, porque le pongo mucha pasión. Durante el concierto hay momentos de sorpresa y el repertorio me gusta mucho, porque hemos elegido muy bien las canciones de esta gira, que van directas al corazón de la gente.

-El público escuchará el nuevo disco e imagino que habrá canciones que siempre suenan en un concierto de Pasión Vega.

-Evidentemente. Junto a los autores nuevos como El Kanka o Jorge Marazu y junto a autores como Martínez Ares, sonarán canciones también de Sabina, Ruibal, habrá copla y habrá un guiño a la música latinoamericana, así como un recuerdo a Carlos Cano. Todo eso ha conformado estos 25 años de carrera, y a través de las canciones cuento lo vivido en ese tiempo.

-Han pasado ya 25 años sobre los escenarios. En este tiempo me imagino que habrá habido momentos buenos y difíciles.

-Por supuesto, pero siempre ganan los momentos buenos. Yo siempre me agarro a los momentos de felicidad, a los momentos preciosos y la verdad es que tengo la suerte que cada noche que hago un concierto para mi es un momento bonito, momento mágico donde puedo expresarme y puedo conectar con el público. Siempre compensa mucho los esfuerzos y sacrificios que hay que hacer, porque esta es una carrera de fondo, donde hay que sacrificarse mucho.

-Esta claro que es una persona afortunada porque ama su trabajo.

-Sin duda, soy muy afortunada por poder dedicarme a lo que me gusta y me apasiona como es la música. Poder conocer a tantísima gente maravillosa y poder viajar y estar rodeada de cosas bonitas, eso no está pagado con nada.

-¿Qué le gustaría grabar en el futuro?

-Con respecto a ritmos y géneros he tocado bastantes cosas desde canción popular a boleros y canción latinoamericana. Me gustaría ahondar en la canción latinoamericana. No sé lo que voy a hacer para el próximo disco, pero realmente es que me queda mucho por hacer en esta vida.

-Se fue María Dolores Pradera, una gran amiga suya.

-María Dolores es un referente muy importante en la música. Era una mujer de una gran inteligencia en todos los sentidos, gran sentido del humor y una elegancia excepcional. Yo la echo mucho de menos, y de hecho, sigo haciendo pinceladas de algo suyo, porque creo que es imprescindible recordarla.

-Eres malagueña de nacimiento, aunque ahora vives en Cádiz. Pero hay una raíz paterna que es de Níjar.

-Mi abuelo paterno era de Níjar. No lo llegué a conocer porque murió muy joven, era corpulento con los ojos muy claros. Era un hombre que era inventor, creaba cosas, y montaba muy bien caballo. Una persona con muchas inquietudes. Todo el mundo me habla muy bien de él.

-¿El público le sigue siendo fiel?

-Creo que es mutua la fidelidad, porque intento cuidar a ese público. Primero quiero ser fiel a mi misma y honesta y después cuidar a ese público y ser respetuosa. Cuido mucho los conciertos y los discos para poder dar lo mejor de mí. Saber que el público me está esperando me da mucha fuerza para seguir adelante. Estoy feliz de volver a Roquetas.