El IEA publica ‘Meriendas en la calle’ basado en los recuerdos infantiles de Antonio Zapata

El Instituto de Estudios Almerienses (IEA) de la Diputación Provincial de Almería acaba de publicar la obra Meriendas en la calle. Correrías infantiles y adolescentes en la Almería de los 50 de Antonio Zapata. La obra editada en la colección Narrativa cuenta con 132 páginas y consta de 27 capítulos. Meriendas en la calle es una narración basada en recuerdos infantiles del autor, que transcurre entre finales de la década de los cuarenta hasta el inicio de la década de los sesenta, en el escenario de la capital de la provincia de Almería.

Uno de los hilos conductores son las meriendas y otras comidas en las casas, las calles o las fiestas de esa época, mezcladas con juegos infantiles también en la calle. En sus páginas se ven reflejadas costumbres y fiestas, establecimientos docentes de la época, espectáculos, comercios y bares, transportes en autobuses o trenes, diversiones hasta la entrada en la década de los sesenta, cuando el autor abandona Almería para irse a estudiar fuera, coincidiendo con el inicio del turismo y las primeras mejoras económicas en el conjunto del país.

El director del IEA, Francisco Alonso, resalta que esta obra se suma a la colección literaria del Instituto de Estudios Almerienses de la que ya ha sido partícipe este autor. “Estamos muy satisfecho porque Antonio Zapata ha sumado a sus guías y libros del IEA, esta obra narrativa que nos recupera la Almería de mitad del siglo pasado. Agradecemos su trabajo e invitamos a los almerienses a disfrutar de este libro”, explica.

“Los relatos de Meriendas en la calle son recuerdos de un niño en la Almería de los años 50, son imágenes de unas calles sin asfalto y sin coches, de la vida familiar y de largas jornadas escolares, de juegos comunitarios, casi sin juguetes y de unas meriendas en la calle. Juegos callejeros sencillos y alimentos sencillos, ambos enjaretados con elementos mínimos, asumidos como propios: pan con una onza de chocolate, trompos y petos, pan con aceite y sal, carreras de chapas y pan con una peseta de longaniza”, recuerda Antonio Zapata en la introducción de su libro.

“Los recuerdos surgen a veces enlazados como las cerezas, y no se sabe nunca sin son veraces o, lo más probable, reconstruidos por la memoria, que casi siempre miente, mejor dicho, reelaborados con mejor o peor estilo literario, los recuerdos según la conveniencia del usuario, incluso sin que él mismo se percate. Pero no he querido recurrir a documentación, he preferido dejarlos tal como han surgido. Son mas bien emociones vividas, no son testimonios fiables. Y esto es lo que tengo, lo que me queda de aquellos años de despertar a la vida. Y ya dijo Rilke que la verdadera patria del hombre es su infancia”, concluye Antonio Zapata, autor del libro.