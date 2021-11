La IX edición del festival Morada Sónica llega este viernes y sábado a la EMMA

Nacido en Almería hace nueve años, el Festival Morada Sónica está ya plenamente consolidado como referente del arte experimental, la creación sonora y audiovisual contemporánea de Andalucía sin perder su vocación de proyección nacional e internacional. Así, después de adaptarse a las circunstancias en 2020 a causa de la incidencia del Covid, el evento ha vuelto con fuerza a la programación con actividades que comenzaron el pasado fin de semana y que vivirán este viernes y sábado, 19 y 20 de noviembre, sus dos platos fuertes desde el Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA), con la colaboración del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, entre otros.

El viernes, día 19, será el turno para el rock experimental de Erizonte, a partir de las 20.00 horas en el Auditorio de la EMMA. Al día siguiente, el sábado, día 20, la Cuarta Planta de la EMMA recibirá la sesión de escucha ‘Desarrollos Geométricos’, de 17:30 a 19 horas, de mano de Andrés Noarbe. A partir de las 20.00 horas, el Auditorio del mismo espacio municipal recibirá las actuaciones de tecno pop de El Escuadrón, el arte sonoro de Comando Bruno y la música industrial de Esplendor Geométrico. Las entradas se encuentran a la venta en www.entradium.com.

Hay que recordar que la pasada semana, la EMMA recibió el viernes la improvisación electroacústica y flamenco expandido de Wade Mattthews y Ana Arenas y la improvisación psicoelectrónica de Macromassa. El sábado la actividad se trasladó al Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’, con la charla ‘Componer con el ojo, filmar con el oído’, de Marcelo Expósito, y el concierto octofónico de Eduardo Polonio.

Esplendor Geométrico, también conocidos por su acrónimo EG, es un legendario grupo español inscrito en la denominada música industrial. Fundado en 1980 por Arturo Lanz, Gabriel Riaza y Juan-Carlos Sastre, ex miembros de El Aviador Dro y sus Obreros Especializados. Desde 1990 hasta la actualidad está formado por Lanz y Saverio Evangelista siendo considerados como el grupo de música industrial más influyente de la historia, como ha sido reconocido por artistas del calibre de Autechre, Aphex Twin, Pan Sonic, Mouse on Mars e incluso desde la escena del techno actual dirigido a las pistas de baile, con nombres como Female, Regis, Surgeon y el sello Downwards.

Erizonte es un grupo formado por el baterista de Almería Jesús Alonso, Scud Hero y Julián Sanz Escalona. En su espectáculo interpretarán una selección de su discografía y tendrá lugar el estreno absoluto de su última publicación: el álbum colectivo en torno a la figura de OPS (el dibujante hoy más conocido como El Roto), en el que han participado artistas como La Fura dels Baus, Mecánica Popular, Macromassa o Esplendor Geométrico. Al final del concierto nos invitarán a compartir la aventura del nuevo proyecto de investigación en el que están inmersos: el descubrimiento de nuevos compases y ritmos musicales.

El Escuadrón es un cuarteto almeriense que ha usado diversos nombres a lo largo de su historia como grupo desde sus inicios en los años 80, influenciados por la música poco comercial pero indudablemente muy carismática y emocionante de bandas como Kraftwerk, Neuronium, Aviador Dro, Esplendor Geométrico, Oviformia y otros. En la actualidad comparten su tiempo con labores de producción musical para otros grupos en su estudio Pentatron. En este concierto mostrarán parte de su repertorio dedicado a la Ciencia Ficción, con especial atención a letras y melodías de marcado carácter futurista.

Comando Bruno es la cabecera de Rafael Flores, artista multidisciplinar, sonoro, plástico y audiovisual. En sus cuarenta años de carrera ha publicado más de un centenar de trabajos tanto musicales como videográficos editados por sellos de los cinco continentes. Durante este tiempo ha mantenido una larga lista de colaboraciones con algunos de los más destacados artistas de vanguardia de todo el mundo como Francisco López, Zan Hoffman, Antón Ignorant, Seiei Jack Nakahara, , Henning Bogart, David Vélez, Erizonte o Darwin. En su actuación en Morada Sónica recupera al histórico Comando Bruno, su proyecto más industrial, presentando en primicia los temas que incluirá su nuevo álbum.