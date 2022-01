El ciclo ‘Identidades del Sur’ reúne a cineastas andaluces en Almería

La segunda cita del Ciclo Identidades del Sur con cineastas andaluces en La Casa del Cine tendrá lugar el 21 de enero en la Casa del Cine de 16 a 20 horas.

Identidades del Sur es un ciclo cinematográfico que invita a cineastas de Andalucía para conocer la visión que ellos tienen de nuestra tierra. El propósito es conocer sus miradas y reflexiones que surgen desde nuestros territorios y así poder compartirlas con el público a modo de laboratorio, donde la participación es igual de importante que el contenido que se muestra.

Esta es la segunda entrega después de la visita del cineasta almeriense Juan Francisco Viruega, el 10 de diciembre de 2021, donde hizo un recorrido por la identidad multidisciplinar de Andalucía en las artes, acercándose a autores almerienses como Carmen de Burgos o Agustín Gómez Arcos entre otros y desgranó todos sus trabajos terminando con su primer largometraje Amanece, rodado en diferentes zonas de la provincia y protagonizado por Aura Garrido (Ministerio del Tiempo), y donde todos los jefes de departamento del equipo técnico son almerienses.

Estas charlas-coloquio son transmitidas en directo y están a disposición del público en el canal de Youtube de la Universidad de Almería.

El 21 de enero La Casa del Cine contará con la visita del director Isidro Sánchez, nacido en Ceuta pero malagueño de adopción, que hablará de los referentes de su cine, de sus películas y, muy en particular, de la que fue su opera prima, el largometraje documental No me contéis entre vosotros, estrenado en el Festival de Cine de Málaga y, que posteriormente obtuvo el Premio Alcances al Mejor Largometraje Documental.

A la fecha se ha proyectado en más de una veintena de festivales nacionales e internacionales y, ha sido reconocido, como uno de los documentales más notables de la producción andaluza reciente, por lo que fue nominado a los Premios ASECAN 2016 como Director Novel, Mejor Documental y Dirección de Fotografía. Este largometraje también contó con la presencia técnica de un equipo almeriense.

Un ciclo en el que además de los dos cineastas estarán presentes en una cita mensual, Eduardo Trías (Sevilla), Nuria Vargas (Almería), Rocío Huertas (Sevilla) y Alberto Gómez Uriol (Almería).

Esta actividad está organizada por el Aula de Cine de la UAL y LaOficina, con el apoyo del Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria de la Universidad de Almería, y se celebra el viernes 21 de enero de 16 a 20 horas en La Casa del Cine.

Para reservar la plaza es necesaria la inscripción para seguir todos los protocolos Covid-19.