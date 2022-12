Ildefonso Falcones: “Me interesa que la historia que cuento en mi novela, ante todo, sea entretenida”

El autor catalán regresa hoy a Almería donde presenta su última novela Esclava de la libertad a las 19 horas en el Salón de actos del Centro de Cultura de Cajamar (Casa de las Mariposas). El escritor participa en Diario de los Libros que organiza Diario de Almería. Falcones estará arropado por Antonio Lao, Director de Diario de Almería y María del Mar Ruiz, Vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación de la Universidad de Almería.

-En primer lugar hay que preguntarle por la salud, Ildefonso.

-De momento peleando. Estoy vivo que es lo importante. A lo largo de la escritura de esta novela he tenido cuatro intervenciones quirúrgicas, una de hígado y tres de pulmón. Hay que ir superando retos y situaciones críticas. Esta enfermedad te hace cambiar la visión de la vida. Entra en juego una variable que es la muerte, pero entra de verdad.

-Aunque la idea de esta novela la tenía hace ya mucho tiempo, aprovecha la pandemia para ponerse manos a la obra.

-Tenía bastante estudiado y sabía perfectamente por donde iba a ir la trama, y eso me permitía escribir. Recuperé esta historia, aunque tuve que refrescarla, pero ya la tenía en mente.

-En esta caso, Cuba y la esclavitud. ¿Por qué elige este tema?

-La palabra esclavitud parece antigua, pero no lo es. Mi abuela fue coetánea a la esclavitud en la península ibérica. El pensar que yo había estado con una persona que había vivido la esclavitud o había sido coetánea a la esclavitud me impresionó. La posibilidad de trazar una línea entre aquella esclavitud y la época actual me atrajo bastante.

-En su novela, que ha tenido una gran acogida, entrelaza dos historias, una del pasado y otra del presente.

-Me interesa que la historia que cuento en mi novela, ante todo, sea entretenida, que el lector que se acerque a ella disfrute de momentos agradables y a veces muy duros. El objetivo de la novela sigue siendo el entretenimiento.

-Cuando terminó la novela se quedó satisfecho de ese resultado final.

-Yo voy releyendo a medida que voy escribiendo. Cuando termino me pongo en manos de los profesionales que siempre me señalan defectos y vicios en la construcción de la novela. Tardo tres años en escribir una novela y en ese tiempo a veces pierdes la perspectiva.

-Le costó mucho meterse en la piel de dos mujeres negras en esta novela.

-En la piel de dos mujeres negras creo que no, en la piel de un esclavo o una esclava creo que jamás llegaré a imaginarme la dureza y el sufrimiento de aquellos seres humanos. Es difícil imaginar la vida de una persona que está años sometida y humillada trabajando 20 horas diarias. Tengo varias novelas en las cuales las protagonistas son mujeres.

-Racismo, xenofobia y esclavitud. ¿Se habla menos hoy día de estos términos?

-No creo que haya nada comparable a la esclavitud que no sea el genocidio. Hoy en día, sigue habiendo racismo, no tanto como aquel en el que se basaba el esclavismo.

-Se le considera uno de los tres mejores escritores de novela histórica de este país. ¿Su última novela se puede considerar histórica?

-Es la primera vez que en mis novelas toco un tema actual. Si mi propósito hubiera sido escribir una novela sobre la esclavitud creo que no lo hubiera afrontado el proyecto. Pero la posibilidad de venir a la época actual, de buscar la venganza o la reparación en la época actual de una situación que no obtuvo su reparación en la época pasada me atrajo mucho. Hay un 40 por ciento de la época actual y el otro 60 por ciento es histórica. Y también se puede considerar una novela de aventuras.

-¿Qué personaje de la novela le encandila desde el principio?

-Siempre uno cuando juzga su trabajo se queda insatisfecho, porque lo que tu llegas a imaginar en tu cerebro nunca queda reflejado como tu querías en el papel. La joven Lita he conseguido que evolucionara, y eso me fue atrayendo. La esclava desde el principio es una luchadora incasable y entregada por la libertada de los demás, es un personaje un poco más plano, porque siempre tiene el mismo objetivo. La joven de aquí si es francamente atractiva.

-Almería es una ciudad que lo acoge con cariño.

-Almería tiene un atractivo fantástico. Venía mucho a Almería cuando trabajaba como abogado. Me gusta Almería.