Inaugurada la exposición del I Festival Artístico Cabo de Gata en el Hotel Don Ignacio

GAT, Gestión de Activos Turísticos, ha sido el actor organizador de la exposición que estará abierta durante todo el verano, hasta el 15 de septiembre, en la instalaciones del hotel Don Ignacio situado en primera línea de playa en San José-Níjar.

Una exposición cuyo objetivo ha sido y es poner en valor el talento artístico local de la mano de un proyecto enfocado en los principios de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. En palabras de Emiliano Garayar, presidente de la compañía GAT e impulsor del proyecto artístico Primer Festival Artístico Cabo de Gata, "Venimos para quedarnos, nuestro compromiso es a 20 años. Venimos a respetar lo que hay, y a contribuir humildemente a su mejora mediante la reformulación de la propuesta alojativa y turística actual. Queremos crear una experiencia especial, vinculada con los valores del destino, construir una oferta de calidad, que prime la calidad sobre la cantidad. Apostamos por la desestacionalización responsable e la internacionalización de la demanda como instrumento para alcanzar todo lo anterior. Venimos a generar para todos los agentes, y singularmente para la sociedad local, riqueza, empleo y bienestar.”

La exposición se desarrolla tanto en el interior como en el exterior del establecimiento. Durante el evento se desvelaron los ganadores en ambas categorías que recogieron sendos cheques de manos del jurado y de la organización. La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez asistió a esta apertura.

En la modalidad interior el premiado fue Joaquín Manchón con sus esculturas El Brujo e Indalo. “Esta pieza parte de la interpretación de las pinturas rupestres de la Cueva de los Letreros de Vélez-Blanco, donde se encuentra el símbolo más representativo de la identidad almeriense, el Indalo. Me he inspirado en la expresividad de los trazos de las diversas figuras representadas en la cueva como "el brujo", y las he plasmado en hierro forjado, reinterpretando su forma. El objetivo es crear un tótem que reinterprete la forma del símbolo bajo mi propia visión, representar el origen ancestral de este territorio y resaltar la importancia del conocimiento histórico, del origen de los pueblos. Algo que considero fundamental para que los visitantes se empapen de su cultura e idiosincrasia”, explica el artista.

En la modalidad exterior la ganadora fue María Li con una actuación en directo, una performance con una gran carga emocional. “El proyecto llamado Waste que significa residuo, invita al público a reflexionar sobre los residuos y la contaminación que produce el ser humano, llenado nuestros océanos de basura sin conciencia”.

Desde GAT agradecen a todos los artistas, más de 50, que han presentando su obra para este primer certamen, fue muy difícil para el jurado hacer la selección que finalmente podrá disfrutarse este verano tanto si eres cliente del hotel como si eres un visitante de la costa y parque del Cabo de Gata, una experiencia cultural complementaria que esperamos traslade el espíritu slow y comprometido del destino.