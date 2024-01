Iniciadas las obras de la primera fase de recuperación del Castillo de Vélez Blanco

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, acompañada del delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ángel Vélez, asistieron al comienzo de las obras de restauración de la primera fase del Castillo de Vélez Blanco. Se trata de unos trabajos que se van a desarrollar durante 15 meses y que están englobados en la primera fase de las distintas actuaciones que se van a llevar a cabo en este monumento. Una visita de obra a la que asistió la alcaldesa del municipio, Ana María López, el alcalde de Vélez Rubio, Miguel Martínez Carlón, el teniente alcalde del Ayuntamiento de María, y el alcalde de Chirivel, José Torregrosa.

A finales del año 2023 se adjudicó la obra a la empresa Rehabitec Almería, por un importe de 1.883282 euros y ya han comenzado los trabajos. Un proyecto que está cofinanciado por la Unión Europea, a través de fondos FEADER cuyo objetivo es llevar a cabo las obras para conservar, restaurar y adecuar la visita pública en determinadas zonas del Castillo con el fin de que se paralicen los diferentes procesos de deterioro existentes, se mejore su comprensión histórica, se garantice un correcto mantenimiento y puedan ser visitables por el público.

La delegada del Gobierno, Aránzazu Martín, mostraba su satisfacción por el comienzo de estos trabajos, que “suponen un ejemplo de la importancia que tiene para el Gobierno andaluz la conservación del patrimonio cultural. Además- añadía la delegada- este castillo es un emblema no solo de la comarca de la Vélez, sino de nuestra provincia y de toda España y devolverle su esplendor es el objetivo que nos hemos marcado desde la Junta de Andalucía”.

“La cultura y el patrimonio son sin duda el tercer pilar de riqueza de Andalucía y unos grandes motores para la recuperación económica de nuestra comunidad”, concluyó Martín.

El Castillo actualmente presenta una serie de patologías debidas principalmente a factores meteorológicos y al paso del tiempo. Algunos espacios del monumento, como la Torre del Homenaje, están cerradas al público por no encontrarse en un estado óptimo y no cumplir con requerimientos básicos de la normativa vigente (seguridad, accesibilidad, protección contra incendios, etc.).

Por su parte, el delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte, José Ángel Vélez, explicaba que “con las obras de esta primera fase se abrirán estancias actualmente cerradas asegurando que se cumple con las condiciones básicas adecuadas en cuanto a habitabilidad, seguridad de utilización y a la propia estabilidad del monumento”.

Incidió el delegado en que “el proyecto elaborado determina de manera pormenorizada la existencia y gravedad de las patologías y plantea para cada caso específico las actuaciones a acometer para su resolución, tras una valoración histórica, constructiva, patrimonial y urbanística”. Vélez detallaba también que el ámbito de actuación del proyecto incluye espacios como las cubiertas; la Torre del Homenaje, así como salas y otras estancias abiertas a la visita, donde se incluyen varios niveles.

En el nivel 1 está la sala de presentación del monumento, aseos y zaguán. En el nivel 2 el aposento y zona de acceso al mismo y en el 3 están la sala del Armario, salas del Triunfo de César, de los Trabajos de Hércules, del Tocador, de las Damas, Oratorio, Primer Cubo y Segundo Cubo. También se intervendrá en las galerías del patio principal y en la escalera principal, en el acceso al primer recinto, así como en torre Albarrana y torres anejas.

La alcaldesa de Vélez Blanco, Ana María López, agradeció al Gobierno andaluz su “apuesta por el castillo y el ambicioso proyecto de rehabilitación que se va a poner en marcha con una inversión de más de nueve millones de euros que servirá, entre otras actuaciones, para reconstruir el patio renacentista que actualmente se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York.