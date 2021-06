Inversor chino compra una productora de Hollywood que está filmando en Almería

Un Nouveau Jour, el inversor de medios privados cuyo mayor accionista es la familia Chang y cuyos segundos y terceros accionistas mayoritarios son multimillonarios chinos, quienes en diciembre anunciaron que estaban proporcionando financiación en el área de 150 millones de euros para los programas de televisión de Wanda Halcyon, ha anunciado que van a adquirir todas las acciones en Wanda-Halcyon Television, fundada por Pat Andrew, como en New Street Pictures fundada por Sutish Sharma.

La adquisición privada del capital social de ambas empresas proporcionará unos ingresos para Andrew y Sharma de aproximadamente 20 millones de euros. Ambos ejecutivos permanecerán en Wanda-Halcyon Television y se cerrará New Street Pictures.

Se ha informado de que a Pat Andrew se le ha ofrecido una de las primeras posiciones con uno de los servicios de “streaming” estadounidenses más grandes, sin embargo, Andrew no hizo ningún comentario al respecto.

Mr Pat Andrew, ex ejecutivo de Aaron Spelling y ex asistente del ícono de Hollywood, Sydney Korshak, y Sutish Sharma galardonado productor, escritor y ex ejecutivo de la BBC que tenía una oficina en Pinewood Studios se reunió en Wimbledon Studios, Londres, donde anteriormente Mr Andrew tenía una oficina. Andrew y Sharma son muy populares entre los escritores, ya que ambos tienen una gran reputación por entender cómo funciona la mente creativa y, al mismo tiempo, ser leales a los escritores cuando llega el momento de convertir sus guiones a la pantalla. Ambos participan actualmente en el rodaje de Marked-The Unforgiven en Almería, Synchronicity-The Beauty Whisperer en Canarias y Operating Naked-A Black Bag Job que ha comenzado a rodarse en una bodega de Ronda.

Jennifer Lau, portavoz de Un Nouveau Jour informa que esta es la fase final de una financiación muy compleja. “Creemos que Wanda-Halcyon tiene un futuro muy brillante y el Sr. Andrew y el Sr. Sharma lo apoyarán mientras que nos expandimos 100% al “streaming”.

Según Stefan Gerstmayer, director general de Un Nouveau Jour, hemos estado trabajando con Pat Andrew y Sutish Sharma durante los últimos años y su lealtad y ética de trabajo llamaron nuestra atención, especialmente durante la COVID-19, cuando siguieron apoyando todas las producciones durante un momento muy difícil y demostró un liderazgo real que nos impresionó mucho.Pat Andrew es un gran defensor de España, lo que ha provocado que los servicios de streaming estadounidenses amplíen su programa de producción aquí durante los últimos años, lo que es muy impresionante haber tenido la visión de ver este potencial. Wanda-Halcyon está representada por Hormiguea Agency en España