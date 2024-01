Libre Albedrío publica los libros ‘Adivina Los Beatles’ y ‘Más mayor’

La editorial almeriense Libre Albedrío que dirige Gema Sirvent ha publicado en estas fechas dos interesantes libros. Por un lado para jóvenes y adultos ha lanzado Adivina Los Beatles, escrito por Isabella Godel e ilustrado por Daniela Godel.

Para quienes pensaban que no se podía sacar nada original sobre Los Beatles, aquí está un libro sobre los cuatro de Liverpool que viene a demostrar lo contrario. Es un libro de lo más original y divertido, un homenaje no solo a la banda más famosa del mundo, también para sus seguidores, y para los que lo serán en breve.

Se trata de un libro juego en el que se propone al lector adivinanzas a través de ilustraciones. El libro se divide en tres partes, en la primera se hace un recorrido por la historia de la formación de la banda a través de los ojos de una auténtica fan: Isabella Godel, que además tiene un talento musical extraordinario.

Después se pueden encontrar las instrucciones del juego con una playlist para descargar mediante un QR, se plantean varias formas de juego, para muy beatleologos, es la más difícil, hay que descubrir a qué canción se refiere cada una de las 65 acuarelas del juego, si no la adivinan a la primera pueden encontrar una pista escrita del revés. Otra forma de juego es poner la playlist en aleatorio y encontrar la ilustración que se corresponde con la canción que está sonando. Y así hay otras tantas formas de jugar.

En la tercera parte se encuentran las respuestas a las adivinanzas y se explica una curiosidad sobre cada una de las canciones que componen el juego. El color forma parte también de las pistas, ya que la gama de colores de cada acuarela se corresponde con la etapa en la que fue lanzada la canción a la que representa.

En definitiva es una carta de amor a Los Beatles, a todo lo que han significado para la música y un regalo para todos sus seguidores, y ojalá que sirva también para que muchos jóvenes se adentren en su música... porque una vez que entras te atrapa para siempre. Y de esto los almerienses saben un poco. En la ciudad hay mucha tradición beatle, por decirlo de alguna manera, y en el libro también hay una pequeña mención a Almería.

Y la última novedad del año de Libre Albedrío es Más mayor, lo nuevo de la autora e ilustradora multipremiada Ana Pez. Es un libro álbum para los más pequeños de la casa y para compartir en familia, porque nunca es tarde para hacer aquello con lo que siempre has soñado.

Es la historia de Peque, que está descubriendo lo que significa hacerse más mayor. Cuando sea más mayor podrá hacer toda clase de cosas extraordinarias.

Ve como sus abuelos no se aburren nunca. No pueden parar quietos. Aunque como son mayores ellos pueden hacer lo que quieran. Peque en cambio debe esperar a ser más mayor para hacer todas las cosas extraordinarias con las que sueña. Por suerte, no paramos de crecer, pero va paso a paso. Imagina todas las cosas que hará cuando sea más mayor, cosas extraordinarias, fantásticas, pero... ¿Y papá? ¿Qué querrá hacer papá cuando sea más mayor?

Ana Pez vuelve a Libre Albedrío con un libro álbum de autoría íntegra. Su estilo es fresco, divertido y colorista en la ilustración se mezcla con un texto ágil y emotivo, añadiendo una tinta flúor en la magnífica edición que le da un toque divertido y atrayente. Desde el punto de vista de la infancia imaginamos cómo será ser más mayor.

Una historia llena de ternura, aspiraciones, deseos y felicidad, porque nunca es tarde para empezar a hacer aquello que siempre has soñado.