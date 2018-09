Isaki Lacuesta vuelve a ganar la Concha de Oro con 'Entre dos aguas'

La ficción hiperrealista Entre dos aguas del realizador catalán Isaki Lacuesta se coronó esta noche con la Concha de Oro a la Mejor Película del 66 Festival de San Sebastián, compartiendo éxito con la argentina Rojo, que se alzó con los premios a Mejor Dirección, Mejor Actor y Mejor Fotografía.

Lacuesta consigue así su segunda Concha de Oro -tras alzarse con el máximo galardón del festival en 2011 con Los pasos dobles- con una película que continúa su anterior trabajo La leyenda del tiempo (2006), en un intento de capturar el paso del tiempo en la vida de sus protagonistas, Israel y Cheíto, entonces niños y ahora jóvenes. El cineasta une así su nombre al de otros cinco directores que en la historia del certamen han conseguido dos veces la Concha: Francis Ford Coppola, el iraní Bahman Ghobadi, el mexicano Arturo Ripstein y los españoles Imanol Uribe y Manuel Gutiérrez Aragón.

Entre dos aguas es una ficción inspirada en la vida de los actores, sin llegar a ser real, pero incluyendo retazos de realidad, como el parto real de Manuela, la mujer del protagonista. El jurado, presidido por Alexander Payne, reconoció "una película que incita al espectador a experimentar de manera íntima y verosímil las vidas de sus protagonistas" y que compone un "compasivo retrato social". Desde el escenario del Kursaal, Lacuesta ha invitado a que se uniera a él a todo el equipo de una película "hecha en familia".

El cineasta catalán (Gerona, 1975) compartió éxito con la otra gran vencedora de la noche, la cinta argentina Rojo, dirigida por el joven bonaerense Benjamin Naishtat, de 32 años, y protagonizada por Darío Grandinetti. Ambos se hicieron con las respectivas Conchas de Plata a Mejor Director y Actor por este filme que transporta al espectador a un pequeño pueblo de provincias de Argentina a mediados de los años 70, cuando el país estaba al borde del golpe militar, para hablar de la necesaria colaboración civil durante las dictaduras. Grandinetti (Rosario, 1959) ve reconocido su trabajo por interpretar a un abogado que vive tranquilamente junto a su familia hasta que un suceso viene a perturbarlo, un personaje que refleja el ambiente de ocultación y temor que se vivía entonces. La película vio coronado su éxito con el Premio del Jurado a la Mejor Fotografía a cargo del brasileño Pedro Sotero. Argentina también se vio premiada con el Premio Horizontes, que fue para Familia Sumergida, de la argentina María Alché, con mención especial a El Motoarrebatador, de su compatriota Agustín Toscano.

La Concha a la Mejor Actriz fue para la noruega Pia Tjelta por Blind Spot, donde se mete en la piel de una madre que transmite al espectador las angustiosas horas que pasa después de que su hija se tire por la ventana, en el debut en la dirección de la actriz sueca Tuva Novtny. En un registro muy distinto Yuli, la película dirigida por la española Icíar Bollaín que cuenta la historia del bailarín cubano Carlos Acosta, se llevó el Premio del Jurado al Mejor Guión, que firma el escocés Paul Laverty, un reconocimiento compartido con L'Homme fidèle/A Faithful Man, de Louis Garrel, con un libreto coescrito entre éste y el guionista francés Jean-Claude Carriére.

El Premio Especial del Jurado recayó en Alpha, the Right to Kill, del filipino Brillante Mendoza, que se sumerge en un cuerpo de las fuerzas especiales del país para mostrar su corrupción interna.

Además, el Premio del Público distinguió a Un día más con vida/Another Day of Life, de Raúl de la Fuente y el polaco Damian Nenow, y a Girl, del belga Lukas Dhont, como mejor película europea. La crítica internacional reconoció a la realizadora francesa Claire Denis por la ficción espacial High Life, mientras la española optó por Quién te cantará, el drama de identidades que propone Carlos Vermut, que se llevó el Premio Feroz Zinemaldia.

Fue una noche reivindicativa en San Sebastián y en la gala se escucharon discursos pidiendo la liberación del ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva o de apoyo a la cultura argentina.