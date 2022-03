Izal se despide y ofrecerá en Cooltural Fest uno de sus últimos conciertos

Además, el festival almeriense celebra la creciente popularidad de Rigoberta Bandini y la candidatura a dos premios en los prestigiosos Iberian Awards

El festival almeriense Cooltural Fest (19 a 21 de agosto) ha comprobado en las últimas semanas que su arranque de cartel está cobrando una vigencia de plena actualidad informativa gracias a dos de sus nombres confirmados: Izal y Rigoberta Bandini. Esta misma semana, la banda que lidera Mikel Izal ha anunciado que esta será su última gira y será con la que se despedirán de su amplia legión de seguidores por un tiempo indeterminado, por lo que los ‘coolters’ podrán ver uno de los últimos conciertos del grupo.

Así lo explicaban ayer: “Esta #GiraHogar va a ser muy especial por muchos motivos: por las ganas acumuladas tras casi dos años de pandemia, por la presentación de nuestro último álbum, por volver a tocar en grandes recintos los temas de siempre… y porque tras el último concierto de esta gira, en octubre, en el WiZink Center de Madrid, el grupo parará de forma indefinida. Han sido doce años de una enorme y maravillosa intensidad. Cinco álbumes y cientos de conciertos que nos han hecho vivir experiencias que jamás hubiéramos imaginado cuando en 2010 iniciamos esta aventura. Y todo os lo debemos a vosotros. Os vamos a echar de menos, pero hasta que eso ocurra, nos vemos en los conciertos. En unos conciertos inolvidables. Gracias por habernos acompañado todo este tiempo. Alberto, Alejandro, Gato, Iván y Mikel”.

De esta forma, Cooltural Fest y los compradores de su abono y entradas tienen más que garantizado contar con el grupo más deseado de la temporada de festivales, dado que es posible que no vuelvan a tocar juntos tras este 2022, en un evento que, organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music, dará pronto nuevas confirmaciones para su cartel, al que todavía le faltan muchas sorpresas, pero donde ya figuran también la estrella internacional Nathy Peluso, La La Love You, Arde Bogotá, Suu, Innmir, Alis, Maren, Karavana y Ede.

Del mismo modo, el festival almeriense ha visto cómo una de sus apuestas para la edición del próximo verano, Rigoberta Bandini, se ha convertido en un auténtico fenómeno de popularidad gracias a su participación en Benidorm Fest, el evento con el que se ha seleccionado a la canción que representará a España en la próxima edición de Eurovisión y en el que Bandini obtuvo el segundo puesto. El éxito de ‘Ay mamá’ ha permitido que el público que todavía no la conocía disfrute y conozca temas como ‘Perra’ o ‘In Spain we call it soledad’, que a buen seguro serán muy celebradas en la próxima edición de Cooltural Fest.

Los abonos siguen a la venta para lo que pretende ser una edición ‘normalizada’ en www.coolturalfest.com. Existe además la opción de abono para ‘Be Cool’, con condiciones ventajosas en las consumiciones y ubicación, además de abonos especiales para personas con discapacidad.

Dos candidaturas en Iberian Awards

Además, Cooltural Fest está de enhorabuena toda vez que ya se han conocido las candidaturas finales a los premios internacionales Iberian Awards, donde el festival almeriense optará en la gala final a los reconocimientos en las categorías de ‘Contribución a la sostenibilidad’ y ‘Mejor festival libre de Covid’.

Estos premios se enmarcan dentro de Talkfest - International Music Festivals Forum, con la 10ª edición prevista los días 25 y 26 de marzo en Lisboa. La 6ª edición de los Iberian Festival Awards, incluida en el Talkfest, ha tenido récord de participación en el número de candidaturas presentadas. Lisboa acogerá el 26 de marzo la gala donde se entregarán las 22 categorías y un ‘excellence award’.

También hay que recordar que este mismo mes de febrero, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación hizo entrega en Sevilla de las distinciones de la cuarta edición de los Premios ‘Andalucía + Social’, que reconocen el trabajo de personas y entidades en favor de la inclusión, y entre los que se encuentra la Fundación ‘Music For All’ de Crash Music y Cooltural Fest.