Los boleros y canciones latinas de Jacaranda y Nuevos Aires emocionan en el Teatro Apolo

En unos tiempos en los que las tendencias sonoras son tan veloces que van impregnando toda la música en más de un ámbito, se agradece que haya baluartes, estandartes, bases sólidas a las que siempre volver como garantía de continuidad, de salvaguarda de formas de sentir, emocionarse y divertirse imperecederas. Lo que viene siendo como ‘un manual de estilo’ al que regresar cuando tanta innovación y fusión acaba haciendo perder los sentimientos más primarios.

Ese es el secreto y el objetivo principal de ‘Noche de la Música Latina’. Un evento organizado por la Asociación Cultural Grupo Musical Nuevos Aires, con la colaboración del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Diputación Provincial, que el sábado celebró su segunda edición en el Teatro Apolo, con los castellonenses Jacaranda y los propios Nuevos Aires como grupos en el cartel.

Si el año pasado los canarios Troveros de Asieta fueron los encargados de apadrinar a Nuevos Aires en la primera edición de este evento con una gran lección de música tradicional cubana, en esta edición fueron los castellonenses Jacaranda quienes confirmaron a Nuevos Aires como organizadores de recitales de esta temática musical, con su repertorio de bolero, balada y música romántica, que se vio completado con el más colorido concierto de los almerienses.

Los once músicos de Nuevos Aires se lo pasaron en grande sobre las tablas del Apolo y, como tal, lo transmitieron como tal a un público que celebró su puesta en escena con entusiasmo y alegría. Aunque los sonidos representan los patrones básicos de estilo de música latina clásica, la incursión de temas que han sido éxitos pop como A Dios le pido’ de Juanes, Se me olvidó otra vez, popularizada por Maná en su versión salsa, Corazón Partío, con una excelente Desirée Manzano o Tú si sabes quererme de Natalia Lafourcade le da un inmediatismo y magnetismo más universal y accesible.

En cualquier caso, Nuevos Aires también brilla cuando tira de registros clásicos como la bachata Mi Bendición de Juan Luis Guerra, un generoso medley de Los Panchos, la salsa dura setentera de Idilio, de Willie Colón, o una excelente Lágrimas Negras, que protagonizó una de las grandes ovaciones de la velada.

Con más de 35 años de experiencia sobre los escenarios, la especialidad de Jacaranda es el bolero, la balada y la música romántica en general, que interpretan al más puro estilo de los tríos mexicanos, si bien complementados con más voces e instrumentistas. Así, su repertorio se movió en parámetros más clásicos con temas como Para toda la vida, Échame a mí la culpa o Abrázame.

Fueron la salida a una veintena de canciones que combinó su realce y reivindicación, en el caso de los menos conocidos, y de celebración popular desde una repleto patio de butacas cuando era el turno de temas que fueron protagonizados y popularizados por referentes como Rocío Dúrcal, Julio Iglesias, Los Panchos, Armando Manzanero, José Alfredo Jiménez o Manuel Alejandro.

Imposible no sumergirse en el drama de La gata bajo la lluvia, Llorar por dentro con La Bikina, entonar el Me odio por no saber de qué manera te olvido o decidir acabar haciendo las cosas A mi manera. En el tramo final sonaron Esta tarde vi llover, Procuro olvidarte o Cómo han pasado los años acercaron el concierto a sus bises finales, donde cantaron aquello de Si tú me dices ven se acabará parando El Reloj, sin dar La media vuelta.

El evento contó también con la colaboración de diversas entidades y empresas de Almería y su provincia: Academia de baile Salsatore, EFA Campomar, Martínez & Asociados Abogados y Mediadores, Gesco Asesoría de Empresas, Urcipadilla y Stallone Construcciones, La Maltería Centro, Autocares Ramón del Pino, Weeky la Agenda Pirata y Almerialva concesionario oficial Hyundai.