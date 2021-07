James Gabriel Martin compone la canción ‘Vesta’ inspirada en el Desierto de Tabernas

Vesta, canción instrumental inspirada en el Desierto de Tabernas de Almería ya está disponible. Vesta es el nuevo tema debut de The Ancient Sea, el nuevo proyecto lanzado por el multiinstrumentista irlandés James Gabriel Martin inspirado en el Desierto de Tabernas.

El tema fusiona instrumentos acústicos de todos los continentes con texturas atmosféricas y paisajes sonoros que hacen viajar al oyente a un lugar desértico. En este tema predomina un banyo irlandés y una guitarra flamenca que actúan como eje único en la narrativa de la canción.

El trabajo está inspirado en las películas de ciencia ficción, los mitos de la Antigua Grecia, los viejos spaghetti westerns y sobre todo en el Desierto de Tabernas de Almería, el cual tiene enamorado al joven irlandés.

“Hace tres años visité por primera vez Almería y desde entonces no he dejado de venir. Me parece un lugar totalmente inspirador para cualquier artista sobre todo la paradisíaca zona de Cabo de Gata y el Desierto de Tabernas; un lugar tan desolador y a la vez tan lleno de vida”, explica.

“Después de ver mi primer espectáculo de flamenco en Granada decidí comprarme una guitarra flamenca y ha sido ésta la que he utilizado para este nuevo proyecto”. Este proyecto contiene grabaciones de la biblioteca de la NASA, paisajes sonoros analógicos antiguos y una explosión de sonidos in crescendo que recuerdan al gran Ennio Morricone.

Conocido por su trabajo como cantautor con su banda Cry Monster Cry, James ha pasado los últimos diez años trabajando en la industria musical y realizando numerosas giras por todo el mundo.

“No tenía pensado lanzar un nuevo proyecto, surgió de casualidad en un momento muy delicado para mí. Antes de que llegase el Covid, mi hermano y yo estuvimos dos años produciendo un nuevo álbum donde dedicamos mucho tiempo, energía y dinero y estábamos contentos porque parecía que éste nos iba a traer mucho éxito, teníamos hasta programada una gira internacional pero luego llegó el Covid y todos los planes se vinieron abajo.”

“Durante el primer confinamiento en Irlanda sentí que había perdido la confianza en mí mismo y no tenía energía para escribir o tocar algo, de hecho, no toqué ningún instrumento durante meses”. “Entonces, un día decidí crear una nueva pedalera, agregando pedales de reverberación y retardo a la configuración que ya tenía. Grabé algunos clips cortos de mí mismo tocando con mi banyo y los publiqué en las redes sociales. Los vídeos tuvieron más de 1 millón de visitas y muchas personas se pusieron en contacto conmigo porque querían escuchar la el tema completo” explica James Gabriel Martin.

James se puso a trabajar en la producción de Vesta en el estudio de su casa, tocando todos los instrumentos él mismo, además de hacer la mezcla. Ahora que el tema está disponible en todas las plataformas le gustaría rodar algunas imágenes en el Desierto de Tabernas para acompañar a esta canción instrumental.

“No hubo ningún tipo de presión, simplemente disfruté de todo el proceso de creación. No tenía muchas expectativas y ya que era algo muy diferente a lo que había hecho antes, así que tomé la dirección que me pareció correcta”.