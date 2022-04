Javier Gomá: "Pasé seis meses en Almería porque hice la mili en Viator”

Considerado uno de los grandes intelectuales de este país, mañana jueves, 28 de abril presenta en Almería su libro Un hombre de cincuenta años que reúne tres obras de teatro. Este acto, que tendrá lugar en el Centro de Cultura de Cajamar en el Edificio de las Mariposas, a las 19 horas, forma parte del ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería. Gomá estará arropado por el director de Diario de Almería, Antonio Lao; Cristina Galindo, coordinadora del Diario de los Libros; Álvaro De La Haza, vicepresidente de Grupo Cosentino y Santiago Alfonso, Director de Comunicación y Reputación corporativa.

-Llega a Almería para presentar su último libro Un hombre de cincuenta años.

-Este libro son tres obras de teatro, dos de las cuales ya las había publicado. La tercera es Las lágrimas de Jerjes que es inédita y ahora he reunido en un libro. Una de las obras está en cartel y va a girar por todo el país.

-Inconsolable la escribe tras la muerte de su padre. ¿Es la primera obra de teatro?

-En un libro titulado Ejemplaridad pública hablaba de recuperar la oralidad, y a eso hay que añadir mi experiencia como conferenciante. La experiencia de un conferenciante no es tan distinta de la experiencia de un actor. Cuando muere mi padre y seis meses después escribí a borbotones un monólogo, el entonces director de El Mundo, Pedro García Cuartango me pidió el texto y la sorpresa fue que lo quería publicar entero. Se produjo un hecho singular en la historia de la prensa y es que se publicó íntegro, siete páginas sin publicidad dentro del periódico y media página de la portada de un domingo. Cuando sale en el periódico, lo lee Ernesto Caballero, director del Centro Dramático Nacional y me propuso llevarlo al teatro. Ese fue mi primer texto teatral.

-Luego escribe la comedia Quiero cansarme contigo con el subtítulo El peligro de las buenas compañías.

-Se ha estrenado en el teatro con el subtítulo como título. Esta hasta el lunes representándose en el Teatro Reina Victoria de Madrid y el 7 de mayo llega a Málaga. La obra contiene una paradoja y es que siempre nos avisan de las malas compañías pero no de las buenas compañías.

-Antes de la pandemia saca la tercera obra Las lágrimas de Jerjes.

-En mayo de 2021 reuní la trilogía en el libro Un hombre de 50 años dándose la circunstancia que en las tres obras se trata de un huérfano que cumple en torno a 50 años y que tiene una reunión con su padre difunto. Lo reuní con ese título y aproveché para publicar por primera vez Las lágrimas de Jerjes.

-Cuando escribe estos textos lo hace para desahogarse o ya tenía en mente su carácter teatral.

-Fue un desahogo teatral. Acababa de cumplir 50 años y cuando llegas a esa edad has tenido todo tipo de vicisitudes: buenas, regulares y malas, pero no había probado el género teatral antes. La experiencia de la pérdida de mi padre, me llevó a necesitar un género expresivo distinto, que ya no era filosofía de la escena sino directamente el teatro. Inconsolable es un monólogo teatral, donde comparece un actor que se llama el hijo y durante una hora y cuarto cuenta los primeros 40 días de su duelo.

-Explique el tercer secreto que llega cuando se cumplen 50 años.

-En las personas siempre digo que uno de los secretos es el de los Reyes Magos, otro es el secreto del origen de la vida, es decir, de la sexualidad y el tercer secreto es el más profundo que más o menos ocurre cuando tienes 50 años por ley de vida, y es que quien te da la vida, muere. Cuando pierdes a ese ser querido, la nueva tarea es recuperar las fuentes del entusiasmo. El tercer secreto yo lo llamo sucio secreto, y la tarea es como recuperar la alegría, el placer y el entusiasmo.

-Cuando una persona cumple los 50 años la mente siempre piensa que le queda menos por vivir de lo vivido.

-Eso es cierto. Es la mitad desde el punto de vista decimal, pero desde el punto vital es mucho más de la mitad, lo cual provoca un ajuste desconcertante.

-Mucha gente hoy por hoy se cuestiona para qué sirve la filosofía.

-El otro día hablando con mi hijo que estudia Economía, y me contaba que la economía enseña que lo realmente importante de un sistema económico es administrar bien los incentivos. Hablando con él, fue divertido, porque le dije que la economía administra los incentivos, pero la filosofía educa los incentivos. La economía satisface nuestros deseos, pero la filosofía moldea esos deseos.

-¿Por qué cuando se cumplen los 50 años cada vez hay más miedo a la muerte?

-Lo que ocurre es que cuando eres joven estás lleno de energía y fuerza y puedes tener la tentación de sentirte inmortal como un Dios griego y luego tienes todo el tiempo por delante, con lo cual la experiencia de la vida que puedes tener es como un Dios en el Olimpo. Luego llegan resistencias, decepciones y ciertas limitaciones y a eso le acompaña que normalmente el cuerpo pierde fuerza y energía, y ya no te sientes tan potente, con lo cual hay una sensación de vulnerabilidad. A eso le añades la experiencia solidaria de la muerte de personas que amas. Yo he vivido la muerte de una persona cercana que me produjo un enorme desconcierto.

-Eres filósofo y escritor, pero no eres notario. Su padre era notario y tiene hermanos notarios.

-Bueno, me hice Letrado del Consejo de Estado, que son unas oposiciones duras. Ellos siempre me dicen que me hice letrado porque no llegué a notario. Se me pasó por la cabeza ser registrador de la propiedad, porque buscaba una profesión que fuese compatible con poder escribir.

-¿En qué esta trabajando ahora?

-Por un lado estoy atento y colaborando en la obra de teatro que está en cartel y por otro lado, estoy escribiendo una obra Sistema de la ejemplaridad que trata de compendiar en un libro todo lo que he escrito sobre la ejemplaridad. Y escribo una novela.

-¿Conoce Almería?

Pasé seis meses en Almería, porque hice la mili en Viator. Estuve de alférez de complemento y tengo muy buen recuerdo. Luego alquilé con algún otro compañero de mili un apartamento en El Zapillo. Tengo un gran recuerdo, pero no he vuelto.