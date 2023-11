Javier Parisi, doble oficial de John Lennon, visita la Casa del Cine

El amor del cantante argentino Javier Parisi por John Lennon fue antes que el parecido físico: “cuando tenía 8 años en Buenos Aires pasaron una publicidad y la canción era A hard day’s night, le pregunté a mi madre quiénes eran, me dijo que The Beatles y, a partir de ahí, decidí estudiar inglés, guitarra y todo lo que necesario para acercarme a la música de la banda inglesa. Mi hermano me regaló un póster de Lennon y estuvo en la cabecera de mi habituación todo el tiempo, y comencé a investigar más sobre él, su actitud, pensamiento revolucionario y manera de cantar. Ahí nació mi amor por Lennon y los Beatles. A los 17 años apareció el parecido físico, y monté una banda tributo con amigos del barrio. Pero yo desde los 8 años ya estaba enamorado de los Beatles y de Lennon”.

La pasión, y también el gran impacto físico, le ha llevado a girar por todo el mundo, “no sólo con conciertos, sino también trabajando en documentales y películas”.

La pasión por Lennon se convertía en emoción cuando visitaba ayer La Casa del Cine, junto al concejal de Cultura, Diego Cruz, y la banda Los Escarabajos, Al entrar a la habitación donde vivió Lennon, Javier Parisi manifestó que “esto es hermoso, estar en el lugar donde vivió John y le inspiró para crear ‘Strawberry Fields Forever’. Se siente el alma de John caminando aquí dentro y tengo la piel de gallina. Es maravilloso que la vida me haya llevado hasta Almería y conocer la casa donde se inspiró para crear semejante himno”.