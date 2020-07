Javier Sierra: “Con cada pandemia hemos aprendido grandes cosas”

El periodista y escritor Javier Sierra presentó el pasado martes su última novela El mensaje de Pandora en la Plaza Vieja de Almería, obra escrita durante el confinamiento. El acto formaba parte de Diario de los Libros, proyecto en torno a la literatura de Diario de Almería. Asistieron unas 180 personas a este espacio donde se tomaron todas las medidas de seguridad establecidas tras la llegada del coronavirus.

El escritor que hacía la primera presentación de esta novela con público, estuvo arropado por el director de Diario de Almería, Antonio Lao; la vicerrectora de Extensión Universitaria y de Comunicación de la UAL, María del Mar Ruiz junto a Antonio Galindo, coordinador de Diario de los Libros. Entre el público se encontraba la teniente del alcalde, María del Mar Vázquez, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz y el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán.

El libro trata precisamente de la pandemia y pretende servir de “advertencia” pero también como receta curativa. Es El mensaje de Pandora (Planeta), una ficción bajo la forma de larga carta que una mujer dirige a su sobrina, Arys, cuando ésta cumple 18 años.

“La obra que presento es un relato, es una novela pero tiene otros componentes que la hacen un tanto especial, ya que no he puesto tanto énfasis en la trama y en la intriga que la hay, porque lo importante es el mensaje de Pandora. Cuando comienza el confinamiento me encerré en casa como todos y pensé dedicar el tiempo a algunos de los proyectos que tenía entre manos” relató Sierra al público asistente.

“Pero de repente me di cuenta que no era yo el que estaba aislado, era el mundo el que estaba aislado. Y eso de repente me hizo ver que el momento que estábamos viviendo desde nuestras casas era un momento de cambio total”, subrayó Sierra.

El libro, que está siendo en éxito de ventas, combina la mitología griega con ciertas hipótesis científicas que atribuyen la vida y los virus a cuerpos celestes llegados del espacio exterior. Sierra parte en concreto de una tesis muy controvertida del astrofísico británico Chandra Wickramasinghe, y es que el coronavirus procedería de un cometa caído en octubre pasado cerca de la ciudad china de Wuhan. Se trata de un atrevido desarrollo de la teoría de la panspermia, según la cual la vida y la humanidad son producto de una especie de “infección cósmica”.

Wickramasinghe trató de publicar su formulación en la revista The Lancet , pero la respuesta no se limitó a la negativa de la prestigiosa publicación médica –según Sierra cuenta en el libro– sino un fuerte rechazo dentro de la comunidad científica. Sierra mostró su perplejidad de que cada nadie tuviera en cuenta este hecho que fue incluso grabado por cámaras y emitido.

Javier Sierra hizo referencia a la importancia que tuvo la peste negra en la sociedad. “Si hay un mecanismo transformador no es solo la guerra o la economía, es también la enfermedad, pero por vergonzante o por que no podíamos gestionar, la arrinconábamos y simplemente no la observábamos. La peste negra es una de los grandes agentes transformadores de la historia”.

Otro de los agentes transformadores que repasó fue la gripe española de 1918. “Lo que aparece en las hemerotecas de la época es curioso, ya que se recomendaban tres cosas fundamentales: confinamiento, distancia social y mascarillas. Vamos suena bastante hoy día. Pero en 1918 un enfermo no podía ir a un ambulatorio porque no existían y si iba al médico tenía que pagarle y si no tenía dinero, tenía que acudir a una organización de beneficencia, y si no daba abasto, tenía que dejarse morir”, contó Sierra.

“Con esta obra he querido transmitir que para comprender lo que somos nosotros como vida, no basta solo con mirar el ecosistema terrestre, hay que tener una mira más amplia y más cósmica”, afirmaba Sierra. “Lo que ha tratado con esta novela es dar una perspectiva lo más amplia posible de quienes somos”, sostuvo.

Sierra sostuvo que hay razones para ser optimistas. “Si lo observamos desde una perspectiva antropológica o histórica y aceptamos que las pandemias son tan antiguas como la humanidad, la humanidad siempre ha tirado para arriba. A raíz de cada una de las pandemias hemos aprendido grandes cosas. Tras la gripe española de 1918 surgió nuestra pasión por el fútbol y también se inventó la Seguridad Social. La nueva pandemia nos preguntamos qué nos deparará, dependerá de nosotros y sobre todo de los más jóvenes”.