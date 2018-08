Jessy García rodará su corto 'Este momento' en Almería y Aguadulce

Jessy García pone en marcha el cortometraje Este momento. El nuevo audiovisual de la joven directora del corto, trata acerca de una chica que desde niña ha tenido una mala vida, no da buena sensación porque viste muy mal, pero se refugia en algo que hace que se mantenga: escribir.

Esta chica, según cuenta Jessy García, decide escribir un libro y se pone en contacto con uno de los mejores editores; un editor joven, guapo y muy conocido por su generosidad. Sin embargo, su encuentro con el atractivo editor tornará sorprendentemente a un verdadero infierno.

Se titula Este momento porque 'lo que se trata de transmitir es que eres el ahora, este momento, le enseñan a vivir sin miedo, sobre todo a creer en ella y volver a enamorarse de la vida', cuenta Jessy. La joven autora destaca que "si hay algo que me encanta de mi tierra, Almería, es ver que es la ciudad del cine. Me parece muy bien la nueva ordenanza que se ha establecido por fin aquí". "Ahora mismo, quizás echo en falta algunas ayudas económicas para llevar mejor el trabajo a cabo. Aún así, hay instituciones como la Junta de Andalucía, que me están tratando muy bien y me están ayudando a asentarlo y agilizarlo todo. Fran García también me está ayudando".

En cuanto al elenco escogido apunta "si de algo estoy orgullosa, es de este equipo para trabajar, los he escogido porque creen en el cine, porque creen en lo que hacen y porque ellos hacen que sea trabajo de todos. Estoy segura que con ellos el trabajo va a ser muy grande", sostiene.

Dentro del elenco están incluidas algunas sonadas caras del sector interpretativo almeriense, como son Raquel Márquez, Oscar Mullor o Fran García, estrechando manos con otros artistas como Juan Pajuelo y con otros reconocidos intérpretes, en este caso colaboradores especiales como Jorge Barroso o Jacobo Otero.

Para Raquel Márquez "lo que uno aspira en la vida es poder disfrutar de lo que hace. Y para mí, la interpretación, aparte de un trabajo, es parte de mi vida. Llevo haciéndolo desde que tengo uso de razón. Ya sea remunerado o no, lo que quiero es seguir aprendiendo en cada cosita que realizo; ya sea pequeña o grande, de todo se aprende".

La actriz añade que "no nos podemos permitir dejar de hacer lo que nos gusta y, cuanto menos, no luchar. Y de un poco se hace un todo, sino mira a lo que estamos llegando en Almería, hasta hace poco no se podía hacer nada y ahora continuamente salen un montón de proyectos. Hay que apoyarnos entre nosotros, esa es la clave. Aprovecho para pedir más ayudas, para facilitarnos el camino. Si es bueno para el arte es bueno para Cultura, por tanto, es bueno para Almería".

Para Oscar Mullor, un intérprete almeriense que no deja de ejercer el oficio, "supone un privilegio que una gran artista, con tanto futuro por delante, como Jessy, me ofreciera el papel, el cual acepté si pensarlo dos veces, por el privilegio que supone formar parte de este reparto, lleno de magníficos profesionales", y prosigue, "voy a preparar mi papel siendo fiel al guión y a lo que quiere que desarrolle la directora, tratando de mimetizar lo máximo con el personaje, poder entrar en sus pensamientos, inquietudes, etc. Me gusta el rol de mi personaje, creo que tiene un peso muy grande en la trama'.

A Fran García le vuelve a tocar sacar lo peor del ser humano, o eso parece, según cuenta entre risas "a lo largo de mi trayectoria audiovisual, que me toque para bien es como que me toque la lotería; que me toque para mal es como el pan de cada día".

"Mi personaje, aparte de ser malvado, necesita al menos 5 kilos menos de peso y otros cambios más para la adaptación física, para lo que he llevado a cabo un plan integral estricto, y no es por tirarme ningún farol ni hacer guasa, es que me apasiona meterme totalmente en mi personaje, de lo contrario le hubiese dicho que no a Jessica".

"Seguramente me retire del mundo del corto por un tiempo. Es una parcela audiovisual de la que pretendo desconectar ya, hay cortometrajes que aún no han salido y, además, hay nuevos frentes de amplio espectro en el horizonte". Al escritor, Juan Pajuelo le supone 'un grandísimo honor porque es una gran profesional y mejor amiga. Además llevo más de 15 años sin actuar en serio delante de una cámara'.