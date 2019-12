Jesús Muñoz rescata la vida de 20 mujeres almerienses en su nuevo libro 'Imparables'

Pocos saben que la primera periodista, oceanógrafa, fotógrafa o piloto de caza de España nació en Almería. Imparables es la historia de una selección de todas ellas, de mujeres almerienses que, con mucho esfuerzo y tesón, han hecho de lo imposible lo posible y que han ayudado a que este mundo sea un poco mejor gracias a su sacrificio.

Esta obra escrita por Jesús Muñoz se presenta mañana a las 20 horas en la Asociación Cultural LaOficina. El autor da a conocer la historia de algunas mujeres conocidas pero también lo hace de otras que fueron olvidadas. “Se conoce mucho la vida y obra de Carmen de Burgos. También a Celia Viñas, aunque muchas veces se conoce más el instituto que lleva su nombre que realmente la figura y la relevancia de esta profesora y gran escritora”, sostiene Muñoz.

La personalidad de María Pérez Enciso ha sorprendido al propio Jesús Muñoz. “Yo iba buscando a la escritora y al final lo que me sorprendió de esta mujer fue una historia fascinante que vive la propia María Pérez Enciso. Ella huye de España en plena Guerra Civil a Francia. Durante unos años hasta la ocupación alemana se dedica a ir por las estaciones de trenes francesas recogiendo niños huérfanos de la Guerra Civil y colocándolos en familias del Centro de Europa. Esa faceta suya de heroína es espectacular y creo que daría para una novela e incluso para una película”, sostiene el autor, que descubrió esta faceta en esta autora.

Entre las 20 mujeres que ocupan la obra de Muñoz también se encuentra Pilar Quirosa, fallecida a principios de este año. “Tuve la suerte de conocerla y tratarla y me parece que es una persona indispensable de la cultura de Almería. Quizás hasta que no nos ha faltado no nos hemos dado cuenta del gran trabajo que hacía, tanto escribiendo ella misma como ayudando a autores noveles. Era justo incluirla a modo de homenaje”.

En la obra además de las vidas de estas 20 mujeres se han incluido cuatro colaboraciones escritas por mujeres. Estos artículos son Feminizar el mundo escrito por Mar Verdejo Coto; Habla con ellas escrito por Encarni González Fernández; Imparables escrito por Elia Ortiz Maurolagoitia y Querido Lope escrito por Ana Pérez Oteros.

Jesús Muñoz nació en Almería en 1981. El terror y la historia son sus grandes pasiones aunque también deja lugar para otros géneros como la ciencia ficción, la ucronía o incluso la fantasía, conjugando habitualmente varios de ellos en sus textos.

Su espíritu inquieto e inconformista le ha llevado desde hace más de una década al campo de la opinión participando en diferentes medios escritos y digitales como articulista, principalmente tratando temas locales y regionales de diferente índole.

En su haber cuenta con varios relatos de terror entre los cuales destaca Pesadilla, seleccionado finalista del I concurso de relatos de terror Círculo Rojo y publicado en la antología Déjame Salir de la editorial homónima; Nunca juegues con extraños, donde noveliza la historia del crimen del cual surgió el mito del hombre del saco para la antología Almería, autores del crimen de la Editorial Círculo Rojo; Santa Madre de Dios para la antología 32 motivos para no dormir de la Editorial Círculo Rojo y por último el microrrelato Pasión que fue seleccionado para la segunda antología en homenaje de Poe de la editorial Art Gerust.