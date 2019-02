Joaquín de la Muela reúne a sus amigos en la presentación de su último disco

Joaquín de la Muela, nombre vinculado a la música de Almería, que tiene 82 años, acaba de presentar su nuevo trabajo discográfico titulado Todas mis canciones son para ti. En este trabajo donde se incluyen 16 temas inolvidables, De la Muela ha querido rendir un homenaje y un recuerdo a su esposa, Pilar, fallecida hace más de dos años.

La presentación se llevó a cabo hace unos días en el Mar de Coral de Aguadulce, donde Joaquín de la Muela estuvo arropado por muchos de sus amigos. Entre las personas que no quisieron perderse este acontecimiento estaba Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar, acompañado de su esposa, María, así como la concejala de Cultura, María Dolores Ortega. Tampoco faltaron algunos periodistas como Antonio Torres, Joaquín Segura y Juan Domínguez, que fue el presentador del acto.

Fue una noche muy emotiva donde todo fueron palabras de elogio para Joaquín de la Muela, una persona que siempre ha llevado el nombre de Almería allá por donde ha ido.

Precisamente, en los últimos doce años, De la Muela ha lanzado seis discos. En 2007 salía Toda una vida, luego llegó Aguadulce (2009) y Boleros de amor y desamor (2012). En 2015 lanzó Recuerdos y Homenaje a mi amigo Antonio Machín en 2017.

“Este disco lo estaba preparando cuando murió mi esposa, Pilar. Necesitaba terminarlo porque la pérdida de mi mujer ha sido un golpe enorme”, cuenta Joaquín de la Muela, que se emociona recordando a su ‘Pili’. “Estar sin ella es muy duro, y no paro de hacer cosas. Hay momentos que estás solo, y se pasa mal”. No hay día que no recuerde a la mujer de su vida.

“He elegido 16 grandes canciones en este disco. Cada tema tiene sus arreglos”, apunta De la Muela. “Todos los temas son maravillosos, y los que lo han escuchado dicen que es el mejor disco que he hecho hasta ahora”, asegura el cantante que a sus 82 años, no descarta grabar el séptimo disco.

De momento, De la Muela vivió una noche entre amigos, disfrutando de su música y de la compañía de aquellos que siempre están ahí. Los asistentes disfrutaron de un excelente catering en un lugar cerca de la playa.