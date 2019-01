Joaquín de la Muela lanza su nuevo disco ‘Todas mis canciones son para ti’

Joaquín de la Muela, a sus 82 años, acaba de lanzar un nuevo trabajo discográfico. Se trata de un disco muy especial, donde se incluyen 16 temas, todos dedicados a su esposa, Pilar, fallecida hace más de dos años. El título Todas mis canciones son para tí deja a las claras que este trabajo es un recuerdo muy emocionado a la que fue su pareja durante décadas.

En los últimos doce años, De la Muela ha lanzado seis discos. En 2007 salía Toda una vida, luego llegó Aguadulce (2009) y Boleros de amor y desamor (2012). En 2015 lanzó Recuerdos y Homenaje a mi amigo Antonio Machín en 2017.

“Este disco lo estaba preparando cuando murió mi esposa, Pilar. Necesitaba terminarlo porque la pérdida de mi mujer ha sido un golpe enorme”, cuenta Joaquín de la Muela, que se emociona recordando a su ‘Pili’. “Estar sin ella es muy duro, y no paro de hacer cosas. Hay momentos que estás solo, y se pasa mal”.

“He elegido 16 grandes canciones en este disco. Cada tema tiene sus arreglos”, apunta De la Muela. “Todos los temas son maravillosos, y los que lo han escuchado dicen que es el mejor disco que he hecho hasta ahora”, asegura el cantante que a sus 82 años, no descarta grabar el séptimo disco. El disco se presenta el sábado, 26 de enero en el Mar de Coral en Aguadulce a las 21 horas.

En el recuerdo del cantante está el año 2016, que no fue nada bueno. Nada más comenzar el año tuvo que ser ingresado en el hospital debido a un ictus que le afectó a la voz y cuando ya acababa el año falleció su esposa. “Me acuerdo a todas horas de ella”, sostiene.

Durante muchos años, Joaquín de la Muela se dedicó a la representación artística, trayendo hasta Almería a las grandes figuras de la canción desde los años 70. “Viví una época complicada, pero muy bonita. Me dediqué mucho al espectáculo, digamos que lo hice en cuerpo y alma”, apunta. Los recuerdos se agolpan en la cabeza de Joaquín de la Muela. “Muchos me animan a escribir mis memorias, pero no puedo hacerlo, porque tendría que dulcificarlas”.

Muchos se preguntan cómo Joaquín de la Muela a su edad sigue grabando discos. “Yo me debo a la música desde que era un niño. Nunca pensé grabar estos discos, pero me hice un estudio y como la música es un veneno, pues un buen día me decidí y no me arrepiento. He disfrutado mucho haciendo estos discos, que es un legado que yo dejaré el día que ya no esté”. De hecho, no descarta grabar el séptimo disco.

La historia musical de Joaquín de la Muela comenzó hace muchos años. “Empecé cantando, antes de dedicarme a representar a artistas. Comencé con la orquesta Donaire y luego fundé Los Ícaros y estuvimos cinco años y medio actuando por toda España”, recuerda.

Con Los Ícaros, Joaquín de la Muela vivió unos años intensamente. “Grabamos dos discos en Belter que nunca salieron a la venta por la ruptura del grupo. Ante todo éramos un grupo de salsa, aunque tocábamos mucha canción melódica”.

Cuando acaba la etapa de los Icaros, Joaquín de la Muela regresa a su tierra. “En aquel tiempo no ganábamos mucho, por lo que decidí dedicarme a la representación artística. Es cierto que ganamos dinero, pero gastamos también mucho en aquel tiempo”. Luego montó una zapatería cuando regresa a Almería.

“La zapatería era Calzados Olimpia. Yo era dependiente de zapatos y trabajaba y cantaba porque había que comer. Me iba muy bien con la zapatería pero mira por donde estaban poniendo el alcantarillado en la calle, llueve un día mucho en la ciudad, concretamente en la calle Federico de Castro, y se inunda la zapatería. Me arruinan y de ahí me tuve que meter a cantar en el Cabaret El Chapina. A partir de ahí empiezo yo a contratar artistas”.

“De ahí me voy a la Simca de delegado de ventas, hasta que lo dejé para dedicarme plenamente al espectáculo. Eso fue el año 1974”.