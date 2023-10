El director John Hillcoat recibe el premio ‘Spirit of The West’ en Tabernas

El castillo de Tabernas fue el escenario elegido para la entrega del premio Spirit of the West de Almería Western Film Festival (AWFF) al director australiano John Hillcoat. "Un entorno mágico, con vistas al desierto en un atardecer que dejó impresionado al cineasta. Hace mucho tiempo que quería adaptar Meridiano de sangre, pero no teníamos los derechos de la novela, y tampoco era un momento para abarcar tanto. A Cormac McCarthy le hubiera gustado mucho este festival, no le agradaba Hollywood, le comenté la idea de rodar aquí y le maravillaba la idea. Ahora estamos en la fase previa”, dijo Hillcoat.

Durante los últimos días, Hillcoat ha estado recorriendo diferentes espacios del Desierto de Tabernas para descubrir posibles escenas que encajarían en su próxima película, la producción Meridiano de sangre, de Cormac McCarthy, fallecido el pasado mes de junio. Esta acción se ha llevado a cabo en colaboración de la Spain Film Commission y el Ayuntamiento de Tabernas, junto al director de Almería Western Film Festival, Guillermo de Oliveira.

El actor italiano Gianni Garko, premio ‘Tabernas de Cine’ de Almería Western Film Festival en 2022 hizo entrega del galardón ‘Spirit of the West’, durante una gala que fue presentada por la periodista cinematográfica Marta Medina que realizó una entrevista al director australiano. Invitados del festival, vecinos de Tabernas, así como el alcalde de la localidad, José Díaz, y la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales fueron testigos del emotivo momento. El acto contó con la actuación de la Agrupación Musical San Indalecio de La Cañada.

Hillcoat presentó al público en la noche del miércoles su película La propuesta (2005), en la sección Retrospectiva de AWFF. Se trata de un western ambientado en el inhóspito desierto australiano a finales del siglo XIX que se convirtió en una auténtica sensación para los amantes del género.

Ayer continuó las proyecciones de sección oficial con The new Boy de Warwick Thornton, un director de cine, guionista y director de fotografía que ha viajado desde Australia hasta Tabernas. Además, estuvo presente el montador del film Nick Meyers. La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes 2023.

El primer largometraje de Thornton, Samson and Delilah, ganó la Cámara de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 2009 y el premio a la Mejor Película en los Asia Pacific Screen Awards. También ganó el premio Asia Pacific Screen a la mejor película en 2017 por ‘Sweet Country’, una obra que estuvo en AWFF 2018.

Los actores Manuel Morón y Antonio Estrada presentaron La espera (The Wait) de Francisco Javier Gutiérrez. Además, se ha recibido la visita sorpresa de uno de sus actores noveles, Moisés Ruiz. Se trata de una tragedia de terror popular que se desarrolla en el oscuro, mágico y olvidado campo andaluz, un lugar marcado por tradiciones ancestrales. El director de ‘Rings’ ofrece su película más íntima y brutal, retratando el macabro descenso a los infiernos de un hombre que sufrió la trágica pérdida de su familia. El largometraje se estrenará en cines el 1 de noviembre en España tras su paso por el Festival de Sitges y Almería Western Film Festival.