Jorge Alonso está entre los 20 elegidos para el cartel del Salón del Cómic de Madrid

Ya se han iniciado las votaciones del Concurso de Dibujo de la Portada de la Guía del Visitante de Héroes Cómic Con Madrid 2019, y Jorge Alonso Guirado, nacido y criado en el barrio de Los Ángeles de Almería, es uno de los 20 elegidos que aspira a ganar tan preciado concurso.

Dentro de los salones del cómic que se celebran en nuestro país, la Héroes Cómic Con Madrid (HCC Madrid) ocupa un puesto de honor. Desde su aparición, esta convención se ha convertido en uno de los eventos del ocio más importantes dentro y fuera de nuestras fronteras.

Cada año, figuras nacionales e internaciones del mundo del entretenimiento y la cultura acuden sin falta a la cita: desde actores de cine y televisión, hasta escritores, guionistas, cosplayers, y sí, dibujantes de cómic.

La temática del concurso para ilustrar la guía del visitante, tal y como se especifica en sus bases, son los superhéroes y el mundo de los cómics, así como su vinculación con la ciudad de Madrid. En base a estos elementos, Jorge Alonso ha diseñado su propuesta de portada.

“Cuando me plantee buscar superhéroes para la ciudad de Madrid, no se me ocurrieron mejores antagonistas que Cibeles y Neptuno. Ella, diosa romana, hechicera, domadora de leones, hermosa y poderosa, a la vez; y él, rey taciturno, con su tridente como símbolo de su poder eterno. Si ambos titanes despertasen de su letargo, en el Madrid moderno de hoy en día, sacudirían hasta el parque empresarial de las Cuatro Torres Busines Área”. La fase de votación popular estará abierta hasta el próximo 30 de Agosto. Cualquiera puede emitir su voto desde su móvil, ordenador o tablet. No se requiere registro y tan sólo se permite un voto por persona, el cual se puede dar desde la dirección web: https://www.heroescomicconmadrid.com/votaciones-concurso-de-dibujo/