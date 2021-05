Jorge Molist: “El tema de la historia de España y lo olvidada que está, me tiene motivado”

El escritor barcelonés presenta mañana jueves a las 18 horas en el Auditorio Maestro Padilla su novela La reina sola. Molist participa en Diario de los Libros de Diario de Almería. Constanza de Aragón y Sicilia se quedó triste y sola cuando su marido Pedro III de Aragón, después de coronarla como reina de Sicilia, decidió partir hacia un duelo singular a Burdeos contra su gran rival Carlos de Anjou. Constanza, sin experiencia de gobierno, se quedó sola en Sicilia para defender la isla de sus muchos enemigos, tanto externos como internos.

-Regresa de nuevo a Almería y ahora lo hace con la obra La Reina sola. ¿Constanza II de Sicilia es clave en su novela?

-La novela gira en torno a la figura de Constanza y a un hecho histórico muy olvidado que es realmente como se inició la aventura española en el Mediterráneo. Almería es una ciudad mediterránea con una gran historia y en la época musulmana fue la puerta de Andalucía. Hay que destacar la importancia de Constanza y su marido Pedro, porque fueron los que abrieron las puertas del Mediterráneo, primero a la corona de Aragón y luego a España.

-Sin duda, la obra aporta datos de un gran interés sobre el siglo XIII.

-A finales del siglo XIII el Mediterráneo tenía el color azul de Francia, ya que se lo estaba quedando todo. Doscientos años después, la parte occidental del Mediterráneo era español. Esos personajes tienen la importancia de haber iniciado la gran aventura española en el Mediterráneo.

-Pero incluso habla de que Atenas fue española durante un siglo.

-Eso fue debido a ese gran empuje mediterráneo que hubo en su momento. Eso ocurrió 20 años después de lo que cuento en la novela.

-Hay otro dato que le sorprendió cuando lo descubre documentándose para la novela.

-Así es. Siempre hemos pensado que el lugar donde más tiempo estuvieron los españoles fuera de España fue Cuba. Sin embargo, resulta que es Sicilia, donde estuvimos 50 años más, y de allí no nos echaron, nos fuimos por un tratado internacional. Son datos gloriosos de nuestra historia que hemos olvidado o que no hemos prestado la suficiente atención. Aquí en España tenemos muchas cosas que hemos hecho grandes y que hemos olvidado.

-¿Qué grandes atractivos tiene esta novela que hace enganchar al lector?

-Es una historia real de alguien muy pequeño, español enfrentándose a alguien muy grande francés. Luego hay otro elemento como es el gran pulso entre mujeres. Hay tres grandes personajes femeninos muy destacables y luego yo destacaría al Almirante Roger de Lauria , uno de los más brillantes que hemos tenido en España. Y finalmente el propio Pedro III, el rey más audaz que hemos tenido. Es una novela de sentimientos y amor y lo que cuento ocurrió de verdad.

-¿Cómo ha vivido la pandemia, Jorge?

-Esta novela iba a salir cuando llega la pandemia a España. Yo pedí que se retrasara su puesta a la venta y lo ha hecho hace unas semanas. El mercado editorial ha resurgido con la pandemia porque la gente ha descubierto lo divertido que es leer.

-¿A pesar de ser un escritor tardío, mantiene el entusiasmo de cuando publicó su primera novela?

-Si mantengo la ilusión. Yo dejé de escribir durante muchos años, la situación no me lo permitía, di un enfoque a mi vida profesional muy distante a la escritura hasta que reflexioné sobre mi vida y dije que no había hecho lo que yo quería hacer de pequeño. Con 45 años me eché al ruedo, me puse a escribir, me salió bien y estoy muy contento.

-Todavía recordara cuando le echaron para atrás su primer manuscrito. Las vueltas que da la vida.

-Me lo echaron para atrás dos veces porque cambié el título y cambié el principio, pero se lo habían leído. Luego tuve la fortuna que se fijo en mi la súperagente Carmen Balcells , y colocó mi primer libro. Si no me hubiera quedado escribiendo para mi.

-¿No se plantea escribir una novela más contemporánea?

-Mis primeras novelas son más cercanas en el tiempo, pero todas tienen un toque histórico. El tema de la historia de España y lo olvidada que está, me tiene motivado.

-Para usted escribir es una vía de escape, un desahogo o una pasión.

-Para mi escribir es entrar en otro mundo que yo controlo. Escribir es una pasión y a la vez es un gran placer.

-¿Cual será su próxima novela?

-Se ha hablado mucho de los templarios pero siguen siendo todavía desconocidos. Voy a escribir una novela donde hay protagonistas templarios. La novela la situaré en el Mediterráneo y habrá una serie de personajes que realmente existieron y que merece la pena que los conozcamos.

-Participa por segunda vez en Diario de los libros.

-Creo que una actividad como esta que ofrece el periódico es un regalo para sus lectores.