Almería celebra las I Jornadas ‘Discapacidad, Diversidad e Igualdad en la Industria Musical’

Mucho más que un festival. Desde su nacimiento, Cooltural Fest ha marcado una línea clara en la que siempre ha querido ir más allá de la experiencia de disfrutar de la música en directo. Por eso, casi desde su arranque, ha hecho una labor encomiable en su lado inclusivo y social. Medidas e iniciativas que ha ido desarrollando y ampliando en cada de sus ediciones. Desde la contratación de personas con discapacidad a la inclusión de intérprete de lengua de signos, medidas para las personas con discapacidad auditiva, como mochilas o audífonos especiales, y por supuesto espacio reservado y preferente para personas con movilidad reducida, entre otras muchas.

Ahora, Cooltural Fest, organizado por Crash Music SL y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, ha dado un salto ‘académico’ llevando esa línea de trabajo a un espacio de conocimiento y debate con las Jornadas ‘Discapacidad, Diversidad e Igualdad en la Industria Musical’ que, tras su realización en Granada en el mes de octubre, se desarrollan en Almería hoy y mañana, con un formato cien por cien on-line (Todavía se puede realizar la inscripción para hoy o el jueves en https://coolturalfest.com/jornadas-almeria).

Los concejales de las áreas de Cultura y Educación y de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Diego Cruz y Paola Laynez, respectivamente, junto con el director de la Fundación ‘Music For All’, Diego Ferrón, han inaugurado hoy el evento que servirá para fomentar el acceso de las personas con discapacidad y/o diversidad funcional a la música en todas sus vertientes, visibilizar el papel de la mujer en la industria musical y dar a conocer las iniciativas y buenas prácticas que ya se están llevando a cabo desde algunas instituciones y festivales.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha recordado que “dicen que la música es el lenguaje universal y, como músico, no puedo estar más de acuerdo. Iniciativas como las que realiza y apoyamos en Cooltural Fest hacen que la frase adquiera pleno sentido. No me cabe duda de que el año que viene nos veremos inaugurando la segunda edición y espero y deseo de que sea pudiendo estrechar nuestras manos, por un sociedad y un sector musical plenamente inclusivo e igualitario”.

En la misma línea, su homóloga de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez ha señalado que “allí donde se habla de discapacidad, de diversidad o de igualdad, el Ayuntamiento va a seguir estando y de manera transversal como lo hace en este caso, con la participación de tres áreas, sumando a Promoción de la Ciudad. Trabajamos de manera conjunta para conseguir una sociedad más igualitaria y una ciudad más justa”.

Por último, Diego Ferrón ha agradecido tanto al Ayuntamiento como al resto de colaboradores “seguir apoyando las iniciativas en este formato que se adapta a la realidad pero que nos permite seguir trabajando en el objetivo planteado”, en unas jornadas que “minutos antes de empezar esta inauguración contaba ya con cerca de 400 personas, porque hacerlo online nos ha permitido contar con inscripciones de otras provincias y de hasta cinco países distintos”.

Además de celebrar estas mesas redondas de debate, las jornadas contarán, cómo no, con música, con la participación de la cantaora flamenca con discapacidad, Laura Fernández, acompañada a la guitarra Pablo Fernández o la charla y actuación del baterista Luisongo Landa. El broche musical a este excelente foro de debate inclusivo, será con el concierto benéfico de Mr. Kilombo, con entrada donativo para la Fundación Music For All. Será el domingo, 29 de noviembre, a las 12.00 horas, en el Mesón Gitano.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Cultura y Educación, Cooltural Fest y la Fundación ‘Music For All’ del festival, con la colaboración del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, el Área de Promoción de la Ciudad, Fundación Ura Clan, ONCE, Universidad de Granada y FAAM.