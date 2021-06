José Calvo Poyato acerca su última novela ‘La travesía final’ a los lectores

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organizó ayer gracias al patrocinio de la Fundación Unicaja, un nuevo encuentro de clubes de lectura de la provincia de Almería con el escritor José Calvo Poyato y su libro La travesía final publicado por Harper Collins.

El periodista Antonio Lao fue el encargado de presentar el acto, al que asistió el responsable de Publicaciones y Premios de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas Barón. Calvo Poyato contestó a las preguntas de Antonio Lao en torno a su última novela que tiene como gran protagonista a Juan Sebastián Elcano.

“Esta novela La travesía final nace para reivindicar la figura de Elcano. Tras la primera vuelta al mundo que lleva a cabo qué pasa con Juan Sebastián Elcano. Lo que se observa es que Elcano desaparece prácticamente de los libros de historia tras la primera vuelta al mundo. En esta novela, aparecen los años siguientes con Elcano como protagonista, intentando dar cuenta de sus ilusiones, sus pretensiones y ambiciones”, dijo Calvo Poyato.

“Cuando construyo un personaje histórico, mi mayor deseo es que sea de carne y hueso. El lector tiene que encontrarse con un ser humano, con sus sentimientos. Quería que Elcano apareciese como el hombre que fue. El rey le concede a Elcano un escudo de armas y también una pensión de 500 ducados, con lo que pudo retirarse a una vida plácida, pero no lo hizo. Por cierto el rey nunca le pagó los 500 ducados”, explica el escritor.

“La gran ilusión de Elcano es ser almirante de una Armada Real. Pero en el siglo XVI era muy importante pertenecer a un linaje importante, pero Elcano no tenía linaje. El Rey le deniega el Hábito de la Orden de Santiago, y le argumenta que en ese momento no hay hábitos disponibles. Elcano no tiene linaje ni pedigrí para convertirse en almirante de la Armada Real”, sostuvo José Calvo Poyato, autor de La Travesía final.

“Escribir una novela histórica no es nada fácil. Alguien que sepa un poco de historia sabe como terminan las cosas, porque hay un dogma en la novela histórica y es que los hechos no se alteran nunca. Un escritor si puede alterar los hechos de la historia, pero ya no está escribiendo una novela histórica, sino otro tipo de novela”, argumentó el escritor.

Calvo Poyato habló del encuentro de Elcano con su madre. “Cuando vuelve a su pueblo, Guetaria, Elcano se encuentra con su madre. No sabemos nada de Catalina del Puerto, la madre, pero conozco un dato, y es que muerto Elcano es la heredera del Testamento de su hijo. Y pleiteó con la corona para que le pagasen los 500 ducados que le debían. Lo cual indica que era una mujer fuerte y decidida”.

A lo largo de la conversación entre Calvo Poyato y Antonio Lao, el novelista dejó claro que “sorprende el temor y miedo que Elcano tuvo en su vida. Le pidió una escolta al Rey y esté se la concede. Podía tenerle miedo a los portugueses que quisieran acabar con él, porque tenía unas conocimientos que el resto no tenía. O podía ser que como mantuvo relaciones con dos mujeres con las que tuvo un hijo y una hija con cada una, los familiares de estas mujeres lo mismo pretendían lavar el honor de ellas y eso también le podría ocasionar ese miedo”.

Recordar que el objetivo de los encuentros provinciales de la Red Andaluza de Clubes de Lectura es acercar a los lectores a autores y autoras de reconocido prestigio, como fue ayer el caso de José Calvo Poyato. Se trata de una actividad donde los miembros de los clubes de lectura tienen la oportunidad de conocer y conversar con el autor sobre su producción literaria, y a su vez, el propio autor descubre de primera mano la opinión que tienen los lectores de sus libros.